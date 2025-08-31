US Open

US Open, prosegue il viaggio di Errani/Paolini: vittoria agevole contro Kessler e Stearns

Il duo italiano supera senza troppi patemi d'animo la coppia statunitense dopo l'esordio positivo contro Boisson/Maria

By Christian Attanasio
1 Min Read
Jasmine Paolini e Sara Errani – US Open 2025 (foto: Mike Lawrence/USTA)


📣 Guarda il torneo US Open in streaming su NOW! 

[2] S. Errani/J. Paolini b. M. Kessler/P. Stearns

Dopo l’esordio molto positivo di Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio femminile degli US Open contro Boisson/Maria, la coppia testa di serie numero due dello Slam statunitense ha superato anche le statunitensi McCartney Kessler e Peyton Stearns.

Molto brave Errani e Paolini a salvare una palla break al terzo game del primo set e a loro volta breakkare per il 3-1, prontamente però recuperato dalle avversarie con un controbreak qualche minuto dopo. A fare la differenza però è il break decisivo del 6-4 in favore delle campionesse olimpiche che portano a casa il primo set.

Nella seconda frazione invece crollano le americane che perdono due servizi su tre e al secondo match point le Azzurre accedono al turno successivo. Adesso Sara e Jasmine sfideranno le vincenti tra Stollar/Wu e Kato/Zarazua per un posto nei quarti di finale.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

US Open: da Musetti a Mannarino, passando per Struff, la prima “seconda settimana” allo US Open
US Open
Luka Mikrut vince a Como il suo primo Challenger
Challenger
US Open, Arthur Ashe Stadium (photo Art Seitz)
US Open, Day 8 LIVE: Alcaraz supera Rinderknech e raggiunge Lehecka. Townsend on fire
US Open
Sinner col brividino (Galati). Diesel Sinner va agli ottavi (Ercoli). Cobolli si ritira, il derby a Musetti (Nizegorodcew). Sinner con Shapovalov gode il doppio (Azzolini). Sinner avanti di forza, passa anche Musetti (Piccardi, Calandri, Semeraro)
Rassegna stampa