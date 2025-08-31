US Open, prosegue il viaggio di Errani/Paolini: vittoria agevole contro Kessler e Stearns

[2] S. Errani/J. Paolini b. M. Kessler/P. Stearns

Dopo l’esordio molto positivo di Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio femminile degli US Open contro Boisson/Maria, la coppia testa di serie numero due dello Slam statunitense ha superato anche le statunitensi McCartney Kessler e Peyton Stearns.

Molto brave Errani e Paolini a salvare una palla break al terzo game del primo set e a loro volta breakkare per il 3-1, prontamente però recuperato dalle avversarie con un controbreak qualche minuto dopo. A fare la differenza però è il break decisivo del 6-4 in favore delle campionesse olimpiche che portano a casa il primo set.

Nella seconda frazione invece crollano le americane che perdono due servizi su tre e al secondo match point le Azzurre accedono al turno successivo. Adesso Sara e Jasmine sfideranno le vincenti tra Stollar/Wu e Kato/Zarazua per un posto nei quarti di finale.