US Open: Swiatek soffre per un set, ma regola Kalinskaya. Haddad Maia travolge Sakkari

Con gli ultimi match di terzo turno si riallinea anche il tabellone femminile. Nella parte bassa, Iga Swiatek prenota un posto alla seconda settimana battendo Anna Kalinskaya, autrice di un primo set di pregevole fattura, senza, però, la zampata decisiva. Avanza anche Beatriz Haddad Maia, dominando Maria Sakkari.

[2] I. Swiatek b. [29] A. Kalinskaya 7-6(2) 6-4

Iga Swiatek soffre, ma ha la meglio su Anna Kalinskaya in due set, con il punteggio di 7-6(2) 6-4.

La numero 2 del mondo parte stentando, come se non sentisse bene i suoi colpi. Kalinskaya, invece, si rende protagonista di un avvio sprint, dove tutto per lei funziona alla perfezione e rapidamente si innalza fino al 5-1, sfruttando gli errori della sua avversaria, che le regala il doppio break di vantaggio con un doppio fallo. La russa non vive turni di servizio facili, ma riesce sempre a trovare la chiave per portarli a casa. Almeno fino all’ottavo gioco. Anna si presenta a battere per chiudere il primo set e si guadagna quattro set point. Swiatek affina la risposta e li salva uno a uno, finendo per riprendersi uno dei due break di svantaggio. Sul 5-4 Kalinskaya ha una seconda chance di porre fine al parziale con la battuta, ma è ormai in rottura prolungata e deve incassare anche il secondo controbreak. La reazione di Anna, però, arriva e con un nuovo sussulto strappa ancora una volta il servizio a Swiatek, ma fatica a chiudere e viene trascinata al tiebreak, dove Iga domina per 7 punti a 2.

In apertura di secondo set, Swiatek toglie il servizio a Kalinskaya nel primo game. La russa pare aver accusato il colpo della rimonta subita e delle occasioni mancate, ma si ribella subito alla sconfitta. Infila in controbreak immediato e per lunghi tratti fa partita pari con la numero 2 del mondo. Nel momento caldo dell’incontro, però, la polacca alza il livello e ottiene il break nel nono gioco. Può così chiudere alla battuta con il punteggio di 6-4. Iga batte per la seconda volta in tre confronti Kalinskaya e agli ottavi di finale è attesa da un’altra russa, Ekaterina Alexandrova che sta giocando un grande torneo.

[18] B. Haddad Maia b. M. Sakkari 6-1 6-2

Beatriz Haddad Maia stacca il pass per gli ottavi di finale, travolgendo per 6-1 6-2 in un’ora e 11 minuti Maria Sakkari, numero 64 WTA.

La brasiliana domina sotto ogni punto di vista, confermando tutte le difficoltà che la ex numero 3 del mondo sta incontrando sul suo cammino. La greca, infatti, fatica soltanto ad avvicinare la versione di se stessa che le aveva consentito di irrompere in top 10.

Sakkari finisce per incassare un passivo pesante contro un’avversaria che non ha mai battuto – quella odierna è la quarta sconfitta su altrettanti confronti – commettendo tra l’altro 23 errori non forzati, al fronte di 12 vincenti. Al prossimo turno Haddad Maia sfida Amanda Anisimova per un posto ai quarti di finale.