US Open, pronostici: Musetti favorito su Munar. Sinner, meglio non fidarsi di Bublik

Agosto chiude i battenti e settembre ci proietta nella seconda settimana dello US Open. È tempo di ottavi di finale a Flushing Meadows, dove Jannik Sinner tornerà in campo – dopo il tortuoso match contro Shapovalov – per proseguire nella sua difesa al trono. L’altoatesino sfiderà Sasha Bublik, che lo ha già sorpreso recentemente sul manto erboso di Halle, ma a New York l’impresa del kazako resta comunque parecchio improbabile per i bookmakers, che quotano il successo di Sascha a 9,00.

Sarà anche il giorno di Lorenzo Musetti, a caccia dei primi quarti di finale nella Grande Mela, ma prima c’è da superare un ostacolo spigoloso, chiamato Jaume Munar. Persino Tartarini ha sottolineato la pericolosità dell’iberico durante l’intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni di Ubitennis, e secondo i book, non è poi così remota la possibilità che l’incontro termini al quinto e decisivo set, pagando per oltre 3 volte la posta.

I pronostici di Ubitennis

Ecco, di seguito, le quote delle cinque partite del giorno. I due italiani, e l’attesa sfida tra Auger-Aliassime e Andrey Rublev. In grassetto troverete i vincitori consigliati: