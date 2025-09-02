US Open, Day 10 LIVE: Errani/Paolini in semifinale. Forfait Vondrousova, Sabalenka raggiunge Pegula. Djokovic-Fritz alle 2

Djokovic-Fritz non prima delle 2 italiane
Arriva anche l’aggiornamento sull’ultimo match di singolare in programma: la sfida tra Djokovic e Fritz inizierà alle 20 locali, le 2 in Italia
Errani/Paolini in semifinale
Sara Errani e Jasmine Paolini dominano il primo set contro Muhammad/Schuurs, soffrono notevolmente nel secondo ma riescono comunque a chiudere 6-1 7-6(5) in un’ora e tre quarti. Altra semifinale Slam per le azzurre, che sfideranno le n. 3 del seeding Dabrowski/Routliffe
Forfait Vondrousova
La campionessa di Wimbledon 2023 dà forfait dallo US Open: non si giocherà il match con Sabalenka, che vola in semifinale senza scendere in campo. La n. 1 del mondo sfiderà Pegula nel remake della finale dello scorso anno
Primo set per le azzurre
Errani e Paolini dominano 6-1 il primo parziale contro Muhammad/Schuurs e si portano ad un set dalla semifinale
Errani e Paolini in campo
Le azzurre sfidano Muhammad/Schuurs per un posto in semifinale nel torneo di doppio
Alcaraz: “Non penso al numero 1”
“È molto difficile non pensarci, ma ogni volta che scendo in campo provo a non pensarci. Sento che se penso troppo al n. 1 mi metto troppa pressione addosso, che è una cosa che non voglio fare. Voglio solo scendere in campo cercando di fare le mie cose e provando a perseguire i miei obiettivi durante la partita. Il numero 1 è lì, è vero, ma cerco di non pensarci troppo. Se andrò a giocare a golf in questi due giorni liberi? Sicuramente! Domani avrò una sfida molto difficile contro Juan Carlos Ferrero, ma giocherò di certo”
Match Alcaraz
Scivola via in poco meno di due ore il quarto di finale di Carlos Alcaraz, che supera 6-4 6-2 6-4 Jiri Lehecka e conquista la semifinale dello US Open. Sfiderà uno tra Fritz e Djokovic
Set Alcaraz
Carlitos avanti di due set su Lehecka: 6-4 6-2
Alcaraz vs Lehecka 6-4 0-0*
Lo spagnolo difende con agio il break di vantaggio e lo porta in fondo
Alcaraz vs Lehecka *1-0
Break in apertura per lo spagnolo nel primo gioco dell’incontro contro il ceco che inizia in maniera fallosa
Pegula b. Krejcikova 6-3 6-3
La statunitense è la prima semifinalista del torneo di singolare femminile
Pegula e Krejcikova si giocano un posto in semifinale
L’americana e la ceca sono le prime a scendere in campo nella decima giornata a Flushing Meadows: Barbora conduce 2-1 nei precedenti