US Open, Day 10 LIVE: Errani/Paolini in semifinale. Forfait Vondrousova, Sabalenka raggiunge Pegula. Djokovic-Fritz alle 2

Al via i quarti di finale a Flushing Meadows tutti sul Campo Centrale: in notturna Sabalenka vs Vondrousova e Djokovic vs Fritz

An overall of Arthur Ashe Stadium during a men's singles match between Ben Shelton and Frances Tiafoe at the 2024 US Open on Friday, Aug. 30, 2024 in Flushing, NY. (David Nemec/USTA)


2 days 14 hr ago02/09/2025 23:37

Djokovic-Fritz non prima delle 2 italiane

Arriva anche l’aggiornamento sull’ultimo match di singolare in programma: la sfida tra Djokovic e Fritz inizierà alle 20 locali, le 2 in Italia

2 days 14 hr ago02/09/2025 23:29

Errani/Paolini in semifinale

Sara Errani e Jasmine Paolini dominano il primo set contro Muhammad/Schuurs, soffrono notevolmente nel secondo ma riescono comunque a chiudere 6-1 7-6(5) in un’ora e tre quarti. Altra semifinale Slam per le azzurre, che sfideranno le n. 3 del seeding Dabrowski/Routliffe

2 days 15 hr ago02/09/2025 23:23

Forfait Vondrousova

La campionessa di Wimbledon 2023 dà forfait dallo US Open: non si giocherà il match con Sabalenka, che vola in semifinale senza scendere in campo. La n. 1 del mondo sfiderà Pegula nel remake della finale dello scorso anno

2 days 16 hr ago02/09/2025 22:18

Primo set per le azzurre

Errani e Paolini dominano 6-1 il primo parziale contro Muhammad/Schuurs e si portano ad un set dalla semifinale

2 days 16 hr ago02/09/2025 21:53

Errani e Paolini in campo

Le azzurre sfidano Muhammad/Schuurs per un posto in semifinale nel torneo di doppio

2 days 16 hr ago02/09/2025 21:38

Alcaraz: “Non penso al numero 1”

“È molto difficile non pensarci, ma ogni volta che scendo in campo provo a non pensarci. Sento che se penso troppo al n. 1 mi metto troppa pressione addosso, che è una cosa che non voglio fare. Voglio solo scendere in campo cercando di fare le mie cose e provando a perseguire i miei obiettivi durante la partita. Il numero 1 è lì, è vero, ma cerco di non pensarci troppo. Se andrò a giocare a golf in questi due giorni liberi? Sicuramente! Domani avrò una sfida molto difficile contro Juan Carlos Ferrero, ma giocherò di certo”

2 days 16 hr ago02/09/2025 21:35

Match Alcaraz

Scivola via in poco meno di due ore il quarto di finale di Carlos Alcaraz, che supera 6-4 6-2 6-4 Jiri Lehecka e conquista la semifinale dello US Open. Sfiderà uno tra Fritz e Djokovic

2 days 17 hr ago02/09/2025 20:56

Set Alcaraz

Carlitos avanti di due set su Lehecka: 6-4 6-2

2 days 18 hr ago02/09/2025 20:17

Alcaraz vs Lehecka 6-4 0-0*

Lo spagnolo difende con agio il break di vantaggio e lo porta in fondo

2 days 18 hr ago02/09/2025 19:41

Alcaraz vs Lehecka *1-0

Break in apertura per lo spagnolo nel primo gioco dell’incontro contro il ceco che inizia in maniera fallosa

2 days 19 hr ago02/09/2025 19:11

Pegula b. Krejcikova 6-3 6-3

La statunitense è la prima semifinalista del torneo di singolare femminile

2 days 20 hr ago02/09/2025 17:33

Pegula e Krejcikova si giocano un posto in semifinale

L’americana e la ceca sono le prime a scendere in campo nella decima giornata a Flushing Meadows: Barbora conduce 2-1 nei precedenti

