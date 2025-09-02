US Open, Day 10 LIVE: Errani/Paolini in semifinale. Forfait Vondrousova, Sabalenka raggiunge Pegula. Djokovic-Fritz alle 2

Alcaraz: “Non penso al numero 1”

“È molto difficile non pensarci, ma ogni volta che scendo in campo provo a non pensarci. Sento che se penso troppo al n. 1 mi metto troppa pressione addosso, che è una cosa che non voglio fare. Voglio solo scendere in campo cercando di fare le mie cose e provando a perseguire i miei obiettivi durante la partita. Il numero 1 è lì, è vero, ma cerco di non pensarci troppo. Se andrò a giocare a golf in questi due giorni liberi? Sicuramente! Domani avrò una sfida molto difficile contro Juan Carlos Ferrero, ma giocherò di certo”