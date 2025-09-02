US Open, il programma di mercoledì 3 settembre: Sinner-Musetti a notte fonda

Nessuna sorpresa per quanto riguarda l’ordine di gioco dei singolari del Day 11 a New York, giornata dedicata ai quarti di finale della parte alta maschile e quella bassa femminile: il derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che vale l’accesso alla semifinale è stato programmato nella sessione serale. Per la pochissima gioia degli appassionati italiani e in genere europei, il match di cartello del tabellone maschile (con tutto il rispetto per quell’altro) che vede protagonisti i due nostri rappresentanti è il secondo sull’Ashe, dopo la promettente sfida tra Karolina Muchova e Naomi Osaka che entreranno in campo all’una della notte italiana tra mercoledì e giovedì. Insomma, prima delle due e mezza non se parla. Non benissimo.

A inaugurare il programma sarà il match tra Felix Auger-Aliassime e Alex de Minaur, in campo alle 17:30 italiane. Il canadese è in vantaggio 2-1 nei confronti diretti, con le vittorie del 2022 a Cincinnati e nella finale di Coppa Davis, mentre l’australiano si è imposto sulla terra di Roma un anno fa. A seguire, Amanda Anisimova ritroverà Iga Swiatek, cercando di non ripetere la prestazione suo malgrado offerta lo scorso luglio in finale a Wimbledon quando la tennista polacca si impose 6-0 6-0. Un match, ha detto onestamente la giocatrice statunitense, che “non mi ha fatto migliorare”.

Tornando al duello tutto azzurro, di cui abbiamo avuto, stiamo avendo e avremo modo di scrivere copiosamente, Jannik è 2-0 nei testa a testa, con i successi di Anversa 2021 e Monte Carlo 2023.

Il programma dei singolari: