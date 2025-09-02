Interviste

US Open, Pegula: “Fino all’anno scorso volevo solo superare i quarti in uno Slam, ora l’ho fatto due volte”

Grande soddisfazione per Jessica Pegula dopo aver raggiunto un'altra semifinale Slam nonostante fosse arrivata al torneo in condizioni non ideali

By Vanni Gibertini
3 Min Read
Jessica Pegula - US Open 2025 (foto Simon Bruty/USTA)


Jessica Pegula è tornata protagonista a New York, centrando la semifinale degli US Open 2025 con una vittoria netta e sicura su Barbora Krejcikova (6-3, 6-3). La sua analisi del match parte con la consueta lucidità:
«Penso di aver giocato un match davvero solido ancora una volta. Sono partita molto forte e sono riuscita a mantenere il ritmo, anche quando ci sono stati dei cambi di direzione in entrambi i set. Non ho mai permesso a Barbora di sentirsi troppo a suo agio.»

«Ho cercato di partire forte, soprattutto contro una giocatrice come lei che è davvero pericolosa. Aveva già mostrato di poter ribaltare situazioni difficili, come contro Taylor Townsend, quindi sapevo che non potevo concederle nulla. Alla fine il match si è fatto duro, lei ha tirato alcuni ottimi colpi quando ero al servizio sul 4-1, e lo abbiamo visto anche contro Taylor: può cambiare la partita in un attimo. Sono stata felice di aver chiuso senza rischi

Il rapporto con il pubblico del torneo emerge con spontaneità nella sua intervista:
«Non so, mi sento davvero molto a mio agio qui. È incredibile pensare che ora gioco con tranquillità sui campi importanti, davanti al pubblico più rumoroso del circuito e contro le migliori. Dieci anni fa non avrei mai pensato di riuscire a fare questo, ma a quanto pare sono abbastanza brava.»

Parlando della stagione in generale e delle difficoltà superate, Pegula descrive la propria crescita:
«Venivo da settimane dure. A Wimbledon non è andata affatto bene e per un po’ mi sono sentita molto frustrata. Ho dovuto smettere di rimuginare su quello che non funzionava e tornare semplicemente a fare il mio gioco.»

«Arrivavo al torneo davvero in condizioni pessime, non mi sentivo bene fisicamente né mentalmente. Avevo fatto anche pochi allenamenti buoni e mi dicevo ‘devo solo rilassarmi e smetterla di preoccuparmi così tanto’. Oggi invece ho avuto la sensazione di ritrovare me stessa sul campo, ed è la cosa più importante.»

Riguardo agli obiettivi, la statunitense puntualizza:
«La cosa più grande dello scorso anno era arrivare oltre i quarti. Ora posso dire di averlo fatto due volte. Ovviamente voglio andare ancora oltre e provare a fare di più, ma già essere qui in mezzo alle migliori è una grande soddisfazione. Non vedo l’ora di tornare in campo per la semifinale, cercherò di divertirmi e di godermi l’energia che si respira qui.»

