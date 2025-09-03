ATP

Murray al debutto come golfista: Andy giocherà un torneo in Scozia

Il due volte vincitore di Wimbledon parteciperà all'Alfred Dunhill Links Championship: "Sarà speciale giocare in Scozia"

By Manuel Ventriglia
2 Min Read
Andy Murray - Wimbledon 2024 (foto X @atptour)


📣 Guarda il torneo US Open in streaming su NOW! 

La racchetta è appesa lì al chiodo da più di un anno e Sir Andy non sembra sentirne la mancanza. Murray, che ha messo un punto alla sua carriera da tennista e dopo la breve parentesi da coach con l’amico-rivale Novak Djokovic, sembra aver virato su un altro sport: il golf. Anche un altro totem come Rafael Nadal si è sempre detto affascinato da questa disciplina, lo spagnolo ha partecipato a un torneo nella sua Maiorca, e il britannico non sembrerebbe essere da meno. Anche il nativo di Glasgow sceglie di giocare e debutterà all’Alfred Dunhill Links Championship, competizione ufficiale che si disputerà dal 2 al 5 Ottobre nella sua Scozia.

Faranno piacere agli organizzatori del torneo, giunto alla quarantesima edizione, le parole del vincitore dello US Open nel 2012 che accenna a parallelismi importanti: Sono entusiasta e per uno scozzese come me farlo in Scozia, in un posto così speciale, rende tutto ancora più eccezionale. In molti aspetti, l’Old Course assomiglia al campo centrale di Wimbledon. Entrambi hanno lo stesso alone storico ed è un contesto che non si trova in molti ambienti sportivi nel mondo”.

Già avvezzo alla pratica amatoriale, Murray aveva scherzato nel corso dell’ultimo Wimbledon su alcune sfide con Carlos Alcaraz dove a detta dei diretti interessati, con l’iberico che ironicamente ammetterà solo in seconda battuta, fu lo scozzese a trionfare nella “bella” dopo una sfida vinta per parte.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Sinner, il più giovane n.1 a raggiungere 4 semifinali Slam in una stagione: i suoi migliori numeri
US Open
Team Rybakina, Sanguinetti out. Vukov torna alla guida
WTA
US Open, il bilancio di Errani e Paolini con un occhio alle Finals…
US Open
Lorenzo Musetti e un’estate da fenice: le sconfitte, lo US Open, con un occhio alle Finals di Torino
Italiani