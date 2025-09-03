US Open, pronostici: Sinner favoritissimo su Musetti, che potrebbe vincere un set. Partono avanti anche Osaka e Swiatek

Stiamo entrando sempre più nel vivo dello US Open 2025. La giornata di oggi ci regala diverse partite interessanti, una su tutte per noi italiani il derby tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. In linea generale, occhi anche sulla sfida tra Amanda Anisimova e Iga Swiatek che un mese e mezzo fa era stata la finale di Wimbledon, terminata con un doppio 6-0 per la polacca.

Partiamo però da Felix Auger-Aliassime contro Alex de Minaur. Reduci rispettivamente dalle vittorie contro Andrey Rublev e Leandro Riedi, le quote danno favorito sulla carta l’australiano a 1.62 contro i 2.30 del canadese. Il match però si prospetta equilibrato e forse la giocata più interessante è rappresentata da over 0.5 tie break nell’incontro a 1.72.

Restando nell’ambito maschile, la sfida tra Lorenzo Musetti e Jannik Sinner vede l’altoatesino messo a lavagna a 1.05 contro il caratino dato a 11 volte la posta in palio. Insomma, le classiche quote nettamente dalla parte del numero uno al mondo che tra le altre cose ha vinto 15 partite su 15 contro italiani, concedendo in totale appena quattro set ai suoi connazionali. Sulla carta, il 3-0 di Sinner a 1.66 è la soluzione più logica ma se credete il giusto in Musetti, sappiate che il 3-1 è a 2.10.

Passiamo all’universo WTA con la sopracitata sfida tra Anisimova-Swiatek. Guardare i precedenti sarebbe infliggere il coltelo nella piaga della statunitense, pronta a vivere il sogno di una vita che si è trasformato in 58 minuti da incubo con zero game messi a referto nella finale di Wimbledon. Per questo (e non solo) Swiatek parte con una quota di 1.29 contro i 3.75 di Anisimova. Può essere interessante un piccolo riscatto da parte dell’americana che godrà del pubblico a favore. Magari non la vittoria e nemmeno un set vinto bensì un over 9.5 giochi a 1.83. Questa giocata vi “salverebbe” in caso di sconfitta per 2-0 con un tiebreak e un set senza sciogliersi. Detto ciò si tratta pur sempre di un grande azzardo.

A chiudere il quartetto di match è la sfida tra Karolina Muchova e Naomi Osaka, quest’ultima favorita a 1.40 sulla ceca data a 3. A gennaio 2025 le quote all’Australian Open era praticamente invertite rispetto ad adesso, ma è anche vero che l’ascesa della giapponese quest’anno è stata spaventosa e giustifica questo vantaggio sulla carta. In tre dei quattro precedenti giocati, le due tenniste si sono spinte fino al terzo set e la possibile ripetizione di quest’eventualità è offerta a 2.25.

I pronostici di Ubitennis

Vi lasciamo qui ora la tabella con le quote che potrete trovare su Goldbet, Lottomatica e Bet365 per quanto riguarda la vittoria dell’incontro. In grassetto indichiamo i nostri favoriti: