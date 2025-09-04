Video Sinner è ingiocabile anche per Musetti [VIDEO] Non c’è stata partita nel derby. Non credo ci sarà, contro Aliassime, neppure nella settima semifinale Slam di Sinner. Per Jannik meglio che Djokovic batta Alcaraz nell’altra semifinale di venerdì pomeriggio. Lui giocherà invece alle una fi notte fra venerdì e sabato. Last updated: 04/09/2025 8:19 By Redazione Published 04/09/2025 Share 📣 Guarda il torneo US Open in streaming su NOW! Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter ✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️ Leave a comment Ultimi articoli Sinner, il più giovane n.1 a raggiungere 4 semifinali Slam in una stagione: i suoi migliori numeri US Open Team Rybakina, Sanguinetti out. Vukov torna alla guida WTA US Open, il bilancio di Errani e Paolini con un occhio alle Finals… US Open Lorenzo Musetti e un’estate da fenice: le sconfitte, lo US Open, con un occhio alle Finals di Torino Italiani