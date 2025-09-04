Sinner, il più giovane n.1 a raggiungere 4 semifinali Slam in una stagione: i suoi migliori numeri

A suon di vittorie, è diventato complicato fare un recap dei numeri e dei record di Jannik Sinner, sempre più in solitaria in alcune classifiche e sempre più vicino alle leggende in altre. Il derby azzurro disputato nella notte italiana ha visto ancora una volta il numero uno prevalere sull’amico Lorenzo Musetti, sconfitto in tre set. Dopo il suddetto incontro, Jannik è diventato il più giovane tennista di sempre a vincere 25 partite a livello Slam nella stessa stagione, e quel numerino lì, lo affianca a cinque leggende capaci di riuscire in tale impresa: Djokovic – l’unico a ripetersi in quattro stagioni – Nadal, Federer, Wilander e Rod Laver.

La semifinale a Flushing Meadows è dunque assicurata: l’azzurro sfiderà Auger-Aliassime nella sua ottava semi Slam della carriera (qui se volete saperne di più su come sono andate le precedenti), la quarta del 2025, che lo colloca come il più giovane numero uno della storia a raggiungere le semifinali di tutti i Grand Slam dell’anno in una sola stagione. E pensate, Sinner è soltanto il quarto a riuscirci dopo Djokovic, Federer e Lendl. Se il tete a tete con le leggende, circa le stats, è sempre più serrato, per quanto riguarda il confronto con gli altri tennisti italiani, ormai, non c’è proprio storia. Il derby con Lorenzo ha trascinato Jannik in testa alla classifica degli azzurri con più vittorie Slam: sono diventati 86 i sigilli Major per il ragazzo di San Candido, eguagliando Nicola Pietrangeli. Seguono nella top 5, Fabio Fognini (71), Andreas Seppi (63) e Adriano Panatta (62).

A New York, Jannik difenderà con gli artigli il titolo conquistato l’anno scorso. Dopo il trionfo del 2024, sul cemento, Sinner ha perso soltanto un incontro sul manto blu. A Pechino, in finale contro Carlitos Alcaraz. Ma a livello Slam, le vittorie consecutive sugli Hard Courts sono diventate 26. Un numero non banale, considerando che Nole Djokovic lo precede soltanto di un gradino, a quota 27, un record fatto registrare nella stagione più prolifica di sempre per il serbo: il 2011. Al vertice della classifica regna ancora Roger Federer, The Maestro, indisturbato a quota 40. Riuscirà Jannik a pareggiare anche la leggenda svizzera?