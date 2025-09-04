US Open, il bilancio di Errani e Paolini con un occhio alle Finals…

Finisce per la coppia d’oro azzurra, quella formata da Sara Errani e Jasmine Paolini, l’avventura allo US Open e con essa lo swing americano. Le italiane hanno perso nella notte contro la coppia formata dalla canese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe, specialiste del cemento e fresche vincitrici del 1000 di Cincinnati.

“Secondo me loro hanno giocato una partita molto buona, hanno sbagliato poco, hanno servito bene e non era facile”. Ha dichiarato Jasmine Paolini dopo il match: “Era una partita che si giocava su pochi punti e quei punti li hanno giocati meglio loro. Se vogliamo vedere un aspetto positivo, credo che abbiamo ancora margine di miglioramento. Probabilmente a rete posso migliorare, posso dare più una mano. Dispiace perché era una partita vicina come punteggio, ma loro oggi hanno fatto una prestazione molto vicina alla perfezione dal loro punto di vista. Era difficile metterle in difficoltà, ci abbiamo provato, ma purtroppo non è andata”.

Un’estate americana che arriva dopo gli alti della terra e i bassi dell’erba, e che segna un netto miglioramento rispetto ai risultati dello scorso anno, che le aveva viste sconfitte al secondo turno sia a Cincinnati che a New York.

“Ora siamo un po’ arrabbiate, però direi più che buono, molto buono. Abbiamo fatto semifinale a Cincinnati, semifinale qui. Direi che sul cemento siamo migliorate, questo era l’obiettivo, quindi va bene”. Ora è il momento delle ultime fatiche dell’anno per le medagliate a Parigi, che partiranno alla volta dell’Asia per l’ultima parte di stagione. Riposo? Non molto dice Sara Errani: “Partiamo l’11 per la Cina. Il tempo di tornare, sistemare alcune cose e speriamo di riuscire a fare due o tre giorni di pausa”.

Il 15 settembre infatti a Shenzen andranno in scena le Billie Jean King Cup Finals, dove l’Italia arriva da campione in carica: “Sicuramente è sempre speciale tornare con la maglia della nazionale. Torneremo subito e non avremo troppo tempo per prepararci, ma arriveremo con qualche giorno di anticipo e cercheremo di adattarci. Abbiamo fatto una tournée lunga in America, non è facile ripartire subito, però siamo pronte a dare il massimo” ha dichiarato Jasmine Paolini. Ma la data segnata con il circoletto rosso sul calendario per questo rush finale è il 3 novembre, giorno di inizio delle WTA Finals.

“Direi che siamo già qualificate come coppia”. Dice Errani: “Ora, a parte gli impegni di Jasmine in singolare, abbiamo un percorso come squadra per prepararci nelle settimane che ci porteranno a quello che è l’appuntamento principale. Le Finals non sono semplici perché si giocano indoor e in altura, quindi le condizioni non sono favorevoli al nostro tipo di gioco. Bisognerà adattarsi e trovare soluzioni che ci possano aiutare in quella situazione”.