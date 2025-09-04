US Open, il programma di venerdì 5 settembre: Sinner in notturna, Alcaraz-Djokovic per le 21 italiane

Anche l’ultimo Slam della stagione sta per volgere alle battute finali. Si è infatti completato questa notte il quadro delle semifinali maschili dello US Open 2025, e la sfida per un posto in finale andrà in scena a Flushing Meadows nella giornata di domani venerdì 5 settembre.

Si inizia alle 12 ora locale con la finale del doppio femminile che vedrà scendere in campo la coppia numero 1 del ranking WTA formata da Katerina Siniakova e da Taylor Townsend contro la coppia numero 3, quella composta dalla neozelandese Erin Routliffe e dalla canadese Gabriele Dabrowski, vincitrici per 2-0 nel corso della semifinale contro le nostre Errani e Paolini.

US Open Order of play – Friday, September 5, 2025 (Main Draw Only) pic.twitter.com/AqqDmyM0uN — Tennis Schedules (@SchedulesTennis) September 4, 2025

Poi sarà finalmente la volta delle semifinali maschili: i primi a scendere in campo all’Arthur Ashe Stadium non prima delle 21:00 italiane saranno Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. I due si incontreranno per la prima volta in carriera a Flushing Meadows. I precedenti sorridono al serbo, 5 vittorie a 3 per Nole, che ha vinto anche le ultime due sfide contro lo spagnolo a Melbourne e ai Giochi di Parigi.

Infine, non prima dell’una italiana, sarà il nostro Jannik Sinner a scendere in campo per un posto in finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime. L’altoatesino in questo torneo ha finora perso un solo set, contro l’altro canadese Denis Shapovalov. Ora deve bissare la vittoria di qualche settimana fa a Cincinnati per eliminare Auger e conquistare la quarta finale Slam del 2025.