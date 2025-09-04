US Open, pronostici: Sabalenka favorita, match aperto tra Osaka e Anisimova

È tempo di semifinali femminili a Flushing Meadows, dove nella notte fra il 4 e il 5 settembre la campionessa in carica Aryna Sabalenka affronterà Jessica Pegula, mentre Naomi Osaka affronterà Amanda Anisimova per tornare in finale allo US Open. Ma prima spazio alle semifinali del doppio maschile in seconda serata. Ecco cosa ci dicono le quote dei book.

Apriranno le danze la coppia formata da Bhambri e Venus contro i due britannici Salisbury e Skupski in una semifinale impronosticabile fino a qualche giorno fa. Sono favoriti i due britannici, numeri 6 del seeding e forti di maggiore esperienza a questi livelli, la loro vittoria sarà infatti pagata circa 1.60.

A seguire intorno alle 23:30 ora italiana sarà la volta dei beniamini di casa, Robert Cash e James Tracy, già mattatori dei nostri Bolelli e Vavassori, che affronteranno un duo esperto nel circuito, quello formato da Marcel Granollers e Horacio Zeballos: 39 anni il primo, 40 il secondo e uno Slam in bacheca. Nonostante l’ottimo stato di forma dei due statunitensi secondo i principali siti di scommesse la loro vittoria sarà poco probabile, ed è infatti data a 2.80.

Passata la mezzanotte ecco scendere in campo le eroine del singolare per le semifinali femminili. Aryna Sabalenka, vincitrice della scorsa edizione, affronterà la padrona di casa Jessica Pegula. Gli ultimi tre precedenti sorridono alla tigre bielorussa, e anche questa volta secondo i bookies la statunitense non ha scampo. 1.30 circa la quota della vittoria di Sabalenka contro oltre 3.45 per il trionfo dell’americana. Gli ultimi otto incontri fra le due sono sempre terminati in due set, occhio quindi ai punteggi di 2-0 e 0-2 quotati rispettivamente circa 1.60 e 6.25.

Infine per i nottambuli a chiudere la nottata la sfida fra la ridiviva Naomi Osaka, di ritorno ad una semifinale Slam, contro Amanda Anisimova. Secondo i bookmakers si prospetta un match equilibrato, che vedo però leggermente favorita la giapponese, già due volte vincitrice del torneo.

I pronostici di Ubitennis

Ecco le quote integrali dei match di giornata, in grassetto i vincitori consigliati: