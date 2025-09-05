ATP Marsiglia, ufficiale il cambio di sede dopo 32 anni: addio Provenza, benvenuto Lione

L’organizzazione dell’Open 13 Provence, torneo 250 indoor che si è svolto fino al 2025 a Marsiglia, ufficializza il cambio di sede, approdando a Lione. In precedenza era già stato comunicato un cambiamento nella collocazione nel calendario: la traslazione da febbraio a ottobre cela l’idea e la volontà di poter avere in tabellone alcuni top player ancora alla ricerca della qualificazione per le ATP Finals.

Insomma, il 250 francese cambia volto, salutando la Provenza dopo 32 anni in favore di Lione.

“Questo spostamento presuppone un nuovo capitolo nella storia del nostro torneo” dichiara Jo-Wilfried Tsonga, uno degli organizzatori del torneo. “Il fatto che si disputi alla LDLC Arena, uno scenario all’avanguardia, ci permetterà di continuare a crescere per offrire la miglior esperienza possibile ai giocatori e agli appassionati“.

“Abbiamo voglia di ospitare questa prima edizione a ottobre 2026 e condividere emozioni uniche” gli fa eco Thierry Ascione, l’altro organizzatore del torneo. “Che il tennis entri in una nuova dimensione… La storia è appena iniziata!“

La prima pagina del libro dell’ATP 250 di Marsiglia risale al 1993 con la vittoria di Marc Rosset. A scrivere l’ultima, invece, è stato Ugo Humbert, che ha trionfato nel febbraio del 2025.