US Open, doppio maschile: Salisbury/Skupski cestinano tre match point, vincono Granollers/ Zeballos

[5] M. Granollers/H. Zeballos b. [6] J. Salisbury/N. Skupski 3-6 7-6(4) 7-5

Salgono sul gradino più alto del podio ancora una volta Marcel Granollers e Horazio Zeballos che – dopo il successo al Roland Garros proprio contro la coppia inglese – riescono a conquistare il secondo Slam stagionale, confermandosi una grande potenza anche su cemento. Come successo a Parigi, la vittoria è arrivata nel terzo set, ma il risultato finale è lo stesso. Il punteggio dice 3-6 7-6(4) 7-5.

Quello su terra battuta non è stato l’unico successo di Granollers e Zeballos contro Salisbury e Skuspki. Anche a Wimbledon le due coppie si sono affrontate e anche in quella circostanza hanno avuto la meglio, vincendo due set su due al tie-break.

IL MATCH – Salisbury e Skupski partono spediti e con le intenzioni giuste, cercando di vendicarsi delle sconfitte precedenti. Dopo aver tenuto un ostico turno di battuta durante il terzo game, la coppia inglese riesce a conquistare un break di vantaggio nel primo set, lasciando i propri avversari a 30 e chiudendo definitivamente i giochi sul proprio turno di servizio.

Tuttavia, la partita è appena iniziata e arriva immediatamente la reazione dello spagnolo e dell’argentino che – duri a morire – dopo 52′ di gioco, pareggiano i conti nel secondo set, garantendosi la possibilità di esibirsi nel terzo e ultimo parziale. Si decide tutto nell’ultimo atto di gioco dove gli inglesi hanno a disposizione ben tre match point: il tabellone segna 0-40, ma sul più bello i campioni del Roland Garros vengono fuori e ribaltano la situazione. Un colpo durissimo da digerire per le teste di serie numero 6, che regalano il break agli avversari e si vedono per la terza volta consecutiva sconfitti da Granollers e Zeballos.