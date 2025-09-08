Alcaraz, il più giovane a battere il n° 1 al mondo in due finali Slam: ecco i migliori numeri dello spagnolo

Carlitos Alcaraz e Jannik Sinner provengono da un altro pianeta. E per il suddetto motivo, si sono spartiti equamente gli Slam del 2025, lasciando sbizzarrire gli avversari nei tornei in cui non sono stati presenti. Dato che gli aggettivi per questi due alieni sono praticamente terminati, è l’ora di affidarci ai numeri. Dopo il successo di Flushing Meadows, i record battuti dallo spagnolo sono diventati parecchi, perciò è d’uopo dare una sbirciata.

Ricordiamo che l’azzurro ha lasciato il trono dopo ben 65 settimane consecutive al vertice del ranking, e a interrompere questa lunga striscia è stato proprio il fenomeno di El Palmar, che è divenuto il secondo giocatore (dal 1973) a sconfiggere il numero uno ATP in più finali del Grand Slam in una sola stagione, dopo un certo Rafael Nadal Parera, che nel 2008 sconfisse Roger Federer sia al Roland Garros che a Wimbledon.

Alcaraz, i numeri del trionfo

I colpi del giovane Carlitos hanno fatto breccia nel cuore degli appassionati sin da quando ha mosso i primi passi nel circuito maggiore. Certamente era una versione grezza del murciano, istintivo alla quintessenza, ma già dotato di una varietà di soluzioni impressionante. Si sarà sbizzarrito alla grande Juan Carlos Ferrero, che ha avuto l’onere e l’onore di coltivare un talento così puro come quello di Alcaraz, adesso diventato un tennista semplicemente sontuoso, e l’unico in grado di fronteggiare Jannik Sinner, non ineccepibile nel corso della finale newyorkese.

Lo spagnolo è infatti diventato il più giovane giocatore dell’Era Open a sconfiggere – più volte – in finale il campione in carica di un Gran Slam. Dopo esserci riuscito nel 2023, a Wimbledon, contro Nole Djokovic, Carlitos si è ripetuto allo US Open di quest’anno, impedendo all’altoatesino di siglare la doppietta consecutiva nella Grande Mela. Prima di Alcaraz, soltanto Novak Djokovic era riuscito in tale impresa, durante una delle sue stagioni più prolifiche di sempre: il 2011.

Solo Borg meglio di Alcaraz in una speciale classifica

Carlitos brucia le tappe, e a soli 22 anni si ritrova già con 6 Slam in bacheca. Numeri sensazionali che al suo tempo riuscì a replicare anche Rafa Nadal. Soltanto Bjorn Borg, attualmente, ha vinto più titoli Slam di Alcaraz prima di compiere il 23esimo anno d’età. E dato che il fenomeno di El Palmar compirà 23 anni il prossimo 5 maggio, ha ancora un Australian Open a disposizione per tentare di eguagliare anche il record della leggenda svedese.

Non gli servirà invece altro tempo per eguagliare un record che lui stesso ormai detiene: da quando lo US Open si disputa sul cemento (1978), Carlitos è diventato il primo giocatore ad aver vinto più titoli del Grande Slam su tutte e tre le superfici prima di aver compiuto 23 anni. Un dato che testimonia la versatilità di un campione dal potenziale illimitato. Se fino allo scorso anno il cemento sembrava essere una nota dolente dello spagnolo – che alternava buone prestazioni a crolli verticali -, adesso Alcaraz impaurisce anche sull‘hardcourt indoor, e con l’autunno che bussa alle porte con una sfilza di eventi al chiuso in programma, il nativo di El Palmar potrebbe migliorare di gran lunga i magri risultati del 2024, allungando anche il distacco su Jannik Sinner.