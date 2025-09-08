ATP Vienna: Jannik Sinner conferma la sua partecipazione al 500 austriaco

Jannik Sinner torna a Vienna. Come annunciato dagli stessi canali dell’ATP 500, il vincitore di Wimbledon prenderà parte all’Erste Bank Open, in programma dal prossimo 20 ottobre. L’anno scorso l’azzurro aveva scelto di non parteciparvi, di non provare a difendere il titolo vinto nel 2023 contro Daniil Medvedev.

“Ciao a tutti, sono contento di annunciare che tornerò alla Wiener Stadthalle a ottobre” dice Jannik nel video condiviso sui social.

“È un torneo speciale: la città e l’evento mi piacciono molto, ho bellissimi ricordi della vittoria di due anni fa. Sono felice di tornare“.

La programmazione del campione azzurro si arricchisce, così, di un nuovo appuntamento, che sancirà, dopo la tournée asiatica, il suo ritorno in Europa. D’altra parte, il torneo austriaco ha sempre costituito una tappa importante nella carriera di Sinner. La prima wild card nel 2019, quando, a 18 anni, ancora era fuori dai primi 100 del mondo, gli ha consentito di confrontarsi con i migliori tennisti. Fino al successo del 2023.

Jannik si unisce ad altri cinque top 10 che hanno scelto di includere Vienna nello spaccato di stagione indoor. Infatti, erano già state confermate le presenze di Alexander Zverev, del campione in carica Jack Draper, Alex De Minaur, Lorenzo Musetti e Karen Khachanov. A difendere i colori italiani, ci sarà anche Flavio Cobolli.