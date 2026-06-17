La Laver Cup 2027 si giocherà a Los Angeles

La Laver Cup 2027 farà tappa a Los Angeles. La decima edizione della competizione ideata da Roger Federer e intitolata a Rod Laver si disputerà infatti dal 24 al 26 settembre 2027 all’Intuit Dome di Inglewood, casa dei Los Angeles Clippers e una delle arene più moderne al mondo.

Per la Laver Cup sarà un nuovo passaggio simbolico dopo il debutto di Praga nel 2017 e le edizioni già disputate a Chicago, Ginevra, Boston, Londra, Vancouver e Berlino. Prima dello sbarco in California, il torneo tornerà quest’anno alla O2 Arena di Londra, sede dell’edizione 2022 passata alla storia per l’addio al tennis di Roger Federer, celebrato accanto a Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray.

Los Angeles si prepara così ad aggiungere un altro grande evento sportivo internazionale a un calendario già ricchissimo: nei prossimi anni la città ospiterà infatti anche partite della FIFA World Cup, il Super Bowl LXI e soprattutto i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2028. L’Intuit Dome, inaugurato nel 2024, sarà inoltre sede del basket olimpico.

“Roger Federer aveva una visione: creare un evento che onorasse Rod Laver e celebrasse il meglio del nostro sport”, ha dichiarato Tony Godsick, presidente della Laver Cup e CEO di TEAM8. “Mentre ci prepariamo alla decima edizione, è estremamente gratificante vedere come quella visione sia stata accolta da tifosi, giocatori e partner in tutto il mondo”.