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La Laver Cup 2027 si giocherà a Los Angeles

La decima edizione della competizione ideata da Roger Federer si disputerà dal 24 al 26 settembre 2027 all’Intuit Dome di Inglewood, casa dei Clippers. Prima, nel 2026, il ritorno alla O2 Arena di Londra

Di Luca De Gaspari
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La Laver Cup 2027 farà tappa a Los Angeles. La decima edizione della competizione ideata da Roger Federer e intitolata a Rod Laver si disputerà infatti dal 24 al 26 settembre 2027 all’Intuit Dome di Inglewood, casa dei Los Angeles Clippers e una delle arene più moderne al mondo.

Per la Laver Cup sarà un nuovo passaggio simbolico dopo il debutto di Praga nel 2017 e le edizioni già disputate a Chicago, Ginevra, Boston, Londra, Vancouver e Berlino. Prima dello sbarco in California, il torneo tornerà quest’anno alla O2 Arena di Londra, sede dell’edizione 2022 passata alla storia per l’addio al tennis di Roger Federer, celebrato accanto a Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray.

Los Angeles si prepara così ad aggiungere un altro grande evento sportivo internazionale a un calendario già ricchissimo: nei prossimi anni la città ospiterà infatti anche partite della FIFA World Cup, il Super Bowl LXI e soprattutto i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2028. L’Intuit Dome, inaugurato nel 2024, sarà inoltre sede del basket olimpico.

“Roger Federer aveva una visione: creare un evento che onorasse Rod Laver e celebrasse il meglio del nostro sport”, ha dichiarato Tony Godsick, presidente della Laver Cup e CEO di TEAM8. “Mentre ci prepariamo alla decima edizione, è estremamente gratificante vedere come quella visione sia stata accolta da tifosi, giocatori e partner in tutto il mondo”.

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