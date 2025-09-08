Jannik Sinner sarà cittadino onorario di Torino. Il sindaco Lo Russo: “È un modello”

Jannik Sinner sarà cittadino onorario di Torino. La decisione è stata presa nel corso del Consiglio Comunale di lunedì 8 settembre, all’indomani della sconfitta di New York del n. 1 del tennis italiano, come riportato dal Corriere di Torino.

La decisione è stata presa all’unanimità dai 24 consiglieri comunali e ha visto il parere decisamente favorevole del sindaco Stefano Lo Russo, che elogia Sinner “Per la sua persona e per quanto la città ricevuto dalle ATP Finals che lo hanno visto protagonista”.

I valori, l’immagine del mondo di Sinner tra le motivazioni addotte: “La città è stata capace di organizzare al meglio grandi eventi sportivi. Sono tanti gli esempi dei Comuni che non sono stati capaci di farlo, a Torino ci siamo riusciti. Oggi siamo nelle condizioni di poterci giocare altri cinque anni di ATP Finals. Non è una questione economica, la concorrenza è impari rispetto altre città nel mondo, ma organizzativa, relativa a come siamo capaci di farlo. Sinner ha reso Torino celebre nel mondo grazie all’abbinamento grande evento tennistico e grande tennista italiano”, ha spiegato il primo cittadino.

“Jannik è un modello per tanti giovani che si affacciano allo sport per i suoi comportamenti, nella vittoria e nella sconfitta, dimostrando che attraverso il sacrificio e l’allenamento si possono ottenere buoni risultati. Anche quando si perdono match, come è capitato purtroppo ieri e capita mille volte nella carriera sportiva di un atleta. Si può reagire con signorilità, il che non appartiene a tutti, a lui sì. Il suo è uno spirito torinese, sabaudo, fatto di sacrificio e lavoro, di accettazione della contesa sportiva, nel bene e nel male”, ha concluso il primo cittadino. “Jannik, Torino è orgogliosa di te e non vede l’ora di festeggiarti come cittadino onorario“.