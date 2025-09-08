La gaffe di Aryna Sabalenka: chiama “Jannik” Carlos Alcaraz in diretta TV [VIDEO]

Un simpatico incidente di percorso, ma forse dettato dal fatto che sia a New York, l’anno scorso, che in Australia, quest’anno, quando ha conquistato i rispettivi Slam lo aveva fatto in coincidenza con le vittorie di Jannik Sinner nel tabellone maschile.

Ed è venuto quasi naturale ad Aryna Sabalenka chiamare Carlitos Alcaraz “Jannik”. L’episodio è avvenuto in diretta televisiva con i due n. 1 del mondo al femminile e al maschile impegnati a raccontare le loro emozioni. Erano entrambi ospiti di The Day Today, uno dei programmi mattutini più visti di NBC News.

“Ho da fare un video su Tik Tok con Jannik…”, ha esclamato la bielorussa, che subito si è però accorta della gaffe ed è scoppiata a ridere. Carlos l’ha messa subito sul ridere e ha simulato di abbandonare lo studio. “È stato il mio peggiore errore”, ha detto Sabalenka con Alcaraz che ha ironizzato dicendole di non aver sentito nulla a riguardo.

Sabalenka è riuscita nell’impresa di difendere il titolo conquistato l’anno scorso, cosa che non si verificava dal 2016, dai tempi di Serena Williams. La n. 1 del mondo ha vinto di 6-3 7-6(3) su Amanda Anisimova. Lato maschile, invece, Carlos Alcaraz ha dominato la finale battendo 6-2 3-6 6-1 6-4 Jannik Sinner. Clima disteso tra i due n. 1 del mondo, a dimostrazione dell’ottimo momento del tennis sul piano dei rapporti. Grandi rivalità, ma ottime relazioni fuori dal campo.