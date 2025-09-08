Stagione finita per Jack Draper: tornerà nel 2026

In quanto a sfortuna non ha grandi eguali tra i tennisti attualmente nel Tour. Jack Draper alza bandiera bianca ed è costretto a saltare il resto della stagione. L’infortunio al braccio è qualcosa di più complicato rispetto a quanto immaginato.

L’annuncio è arrivato direttamente sui social: “Ciao ragazzi, un piccolo aggiornamento su di me. Sfortunatamente, l’infortunio al braccio è qualcosa che mi costringe a dovermi riposare fino alla fine del 2025. Non è facile da accettare nel momento in cui stavo costruendo qualcosa di incredibile, ma tornerò più forte come sempre. Sono motivato e voglio utilizzare tutto il mio potenziale da giocatore, ringrazio chi mi supporta in questo percorso“, il comunicato del britannico.

L’attuale n. 7 del mondo si era ritirato prima di scendere in campo nel secondo turno dello US Open per il problema al braccio (al debutto aveva battuto Federico Agustin Gomez). Nella Race, Draper è attualmente nono alle spalle di Musetti e non potrà quindi più sopravanzare l’azzurro, lasciando spazio anche agli inseguitori.

Purtroppo la carriera del britannico è stata condizionata dagli infortuni. Ha pensato già una volta di ritirarsi dal tennis: dal 2018 al 2023 ha accumulato dodici ritiri. “E’ troppo frustrante fare tanti sforzi e poi vederli distrutti. Il tennis è uno sport brutale. Poi ovviamente ti rendi conto che non ha senso rischiare di rendere l’infortunio ancora più grave“, aveva dichiarato Jack Draper, cui auguriamo una pronta guarigione.