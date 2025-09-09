ATP Hangzhou: forfait di Bellucci e Khachanov

Il circuito ATP, dopo la breve pausa post US Open – dedicata agli incontri validi per la Coppa Davis – ripartirà la prossima settimana dalla Cina e dagli eventi 250 di Chengdu e di Hangzhou: quest’ultimo torneo (Hangzhou Open), in programma dal 17 al 23 di settembre, dovrà fare a meno della sua testa di serie numero 1, e ci riferiamo a Karen Khachanov (29 anni, numero 10 del ranking mondiale), che poche ore fa ha annunciato il forfait. A meno di altri colpi di scena dell’ultima ora il numero 1 del seeding di Hangzhou diventerà quindi Andrey Rublev mentre Matteo Berrettini (sprofondato in 58esima posizione dopo la lunga assenza dal circuito) riuscirà così a guadagnare la testa di serie numero 8 e, di conseguenza, un esordio più tenero. Parteciperanno anche Daniil Medvedev, Alexander Bublik e Corentin Moutet mentre Marin Cilic proverà a confermare l’incredibile successo dello scorso anno, quando vinse il titolo dopo aver cominciato il torneo da numero 777 della classifica ATP.

Hangzhou update:

OUT: Bellucci — Entry List Updates (@EntryLists) September 9, 2025

Non ci sarà nemmeno il numero 7 d’Italia, Mattia Bellucci (24 anni, numero 65 ATP).