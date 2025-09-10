Italiani

Italiani in campo mercoledì 10 settembre: Stefanini chiamata a completare l’opera contro Stephens. A che ora e dove vederla

L'azzurra, impegnata a Guadalajara, dopo aver vinto il primo set, deve recuperare un break alla statunitense nel match interrotto per pioggia

By Beatrice Becattini
1 Min Read
Lucrezia Stefanini in action during a women's qualifying singles match at the 2024 US Open on Wednesday, Aug. 21, 2024 in Flushing, NY. (Lexie Wanninger/USTA)

Il tennis non si ferma mai. Potrà rallentare un po’ la sua morsa, ma il calendario non regala soste, anche se si è appena concluso l’ultimo Slam dell’anno.

Per quanto riguarda i colori azzurri, nella giornata odierna una sola giocatrice è impegnata in campo. Sul cemento del WTA 500 di Guadalajara Lucrezia Stefanini, numero 148 del mondo, terminerà il suo match di primo turno contro Sloane Stephens, a cui è stata concessa una wild card. L’azzurra, proveniente dalle qualificazioni, è avanti di un set, vinto con il punteggio di 6-4, ma si ritrova a inseguire indietro di un break nel secondo. Alla ripresa servirà per rimanere nel parziale sul 5-3 per la statunitense. Lucrezia è chiamata a completare l’opera contro una campionessa Slam come la ex numero 3 del mondo, seppur fuori da circuito da febbraio. La vincente sfiderà la quarta testa di serie Magdalena Frech.

L’appuntamento è per le 23.30 ora italiana circa, in quanto il proseguimento di questa partita è programmato come secondo incontro sul campo principale, l’Akron Stadium.
La sfida sarà visibile sui canali di Sky Sport e in chiaro su Supertennis.

