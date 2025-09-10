Lo US Open 2025 di Sinner, il quarto uomo a giocare quattro finali Slam in un anno: lo speciale

Quando il rivale si dimostra più forte, al termine della partita gli si stringe la mano, con tanto di complimenti, e ci si dà appuntamento alla prossima sfida. È così che si è comportato Jannik Sinner, sconfitto all’ultimo atto dello US Open da Carlos Alcaraz in quattro set. Il campione italiano non è riuscito a confermare il titolo del 2024 e ha ceduto il passo allo spagnolo, che ha giocato una partita fenomenale sotto tutti i punti di vista. Insieme al titolo dello US Open, Alcaraz si è ripreso anche la vetta del ranking ATP, interrompendo il primo regno di Sinner, durato 65 settimane. Per Jannik resta la consapevolezza di aver vissuto un’altra fantastica stagione, con due titoli Slam conquistati (Australian Open e Wimbledon). Il focus si sposta già ai prossimi appuntamenti, con le Nitto ATP Finals 2025 di Torino sullo sfondo. Il percorso di Sinner a New York è stato comunque di altissimo livello, caratterizzato peraltro anche da alcune importanti rivincite prese contro avversari che lo avevano sconfitto in passato.

