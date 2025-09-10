Sinner sorpassa Alcaraz: nel 2025 più guadagni dagli sponsor rispetto allo spagnolo

Da lunedì 8 settembre Carlos Alcaraz è tornato in vetta alla classifica mondiale. La finale dello US Open, vinta dal 22enne spagnolo in quattro set, ha visto Jannik Sinner deporre le armi e scendere dal trono del ranking ATP dopo 65 settimane consecutive. Ma se da una parte il 24enne italiano è sceso di un gradino, da un’altra ne ha guadagnato uno, lasciandosi indietro il rivale iberico. Si tratta dei compensi relativi agli sponsor, rilevati da ChainOn, digital marketplace delle sponsorizzazioni.

Come riportato da Marco Iaria per La Gazzetta dello Sport, complessivamente il tennista di Sesto Pusteria ricaverebbe 34 milioni di euro all’anno dagli sponsor (chiaramente non considerando bonus e royalties, altrimenti la somma si aggirerebbe attorno ai 50 milioni senza contare i montepremi dei tornei), contro i 32 milioni che finirebbero nelle tasche del giocatore di El Palmar sempre ogni 52 settimane. Fino a qualche settimana fa ‘Carlitos’ si trovava in vantaggio su questo fronte. Poi però Jannik ha firmato la sua 14esima partnership con ‘Explora Journeys’, il marchio di viaggi oceanici di lusso del gruppo MSC. E l’ha quindi superato nei ricavi annui dagli sponsor. Nonostante dal 2024 Alcaraz, grazie a un rinnovo più remunerativo del contratto, intaschi più di Sinner dal loro brand tecnico comune, Nike – 18 milioni per lo spagnolo, 15 per l’italiano -, dal 2025 è l’insieme degli altri brand a permettere al tennista altoatesino di accumulare più denaro rispetto al giocatore murciano.

Da questo punto di vista, Jannik – escludendo gli accordi con Nike e Head – primeggia con 12 sponsor contro gli 8 di Carlos (senza contare Nike e Babolat; l’unico che li accomuna è Rolex). Se però vogliamo tirare in ballo altri numeri, che non siano quelli della classifica o dei guadagni relativi agli sponsor, sui social il più seguito è decisamente lo spagnolo. Su Instagram, infatti, il profilo di Alcaraz è seguito da 7.8 milioni di persone. Quello di Sinner, invece, conta 4.8 milioni di follower. Di recente, però, l’azzurro si è buttato anche su YouTube, nel quale ha aperto un canale che conta attualmente 141mila follower e più di 2.2 milioni di visualizzazioni complessive sommando quelle dei quattro video caricati sino ad ora.