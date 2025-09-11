Alcaraz, riposo fino a sabato poi allenamenti in vista della Laver Cup

Il sito spagnolo Marca riporta giovedì il programma di massima dei prossimi giorni del nuovo numero uno del mondo Carlos Alcaraz. Tornato nella sua città natale a Murcia, il vincitore dell’ultima edizione dello US Open riprenderà sabato con gli allenamenti mentre lunedì partirà nuovamente per gli Stati Uniti con destinazione questa volta la sponda dell’Oceano Pacifico, dove a San Francisco farà parte della squadra “Europa”, impegnata contro la compagine statunitense dal 19 al 21 settembre nell’ottava edizione della Laver Cup.

Lo scorso anno vinse il Vecchio Mondo e l’asso iberico fu fondamentale per il suo team, conquistando ben otto punti. Con Carlos partono il coach Samuel Lopez, il fisioterapista Moreno, l’agente Albert Molina e il fratello maggiore Alvaro, mentre Juan Carlos Ferrero si ricongiungerà al gruppo per il Master 1000 di Shanghai. Che sarà la seconda tappa del tour asiatico dello spagnolo, iscritto all’ATP 500 di Tokyo, dove potrà difendere i 500 punti conquistati lo scorso anno a Pechino e inaugurare la parte finale della propria stagione.