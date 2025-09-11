ATP Hangzhou: rinuncia Bautista Agut, spazio a Luca Nardi

Aggiornamenti in arrivo dal Lynk & Co. Hangzhou Open, dove dal 17 settembre si terrà una manifestazione ATP di calibro 250: non sarà della gara il veterano (37 anni) Roberto Bautista Agut. Il posto del tennista iberico sarà dunque occupato dal nostro Luca Nardi, già soprannominato “lucky” per i lusinghieri risultati che sa ottenere quando entra da ripescato. In questo caso ovviamente non si tratta di rientro dopo una sconfitta nel tabellone minore, vedremo se avrà comunque un effetto benefico sul suo tennis; dietro di lui nella lista d’attesa figura l’americano Sebastian Korda.

Il torneo in questione giunge alla seconda edizione e lo scorso anno salutò la vittoria di Marin Cilic, che ruppe il suo personale digiuno di trofei che durava da tre anni (San Pietroburgo, ottobre 2021) divenendo inoltre il vincitore di un torneo ATP con il ranking più basso (dal 1990): al momento dell’inizio del torneo figurava alla posizione numero 777. Il torneo segnerà anche il ritorno alle competizioni da Wimbledon di Matteo Berrettini.