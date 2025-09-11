ATP

ATP Hangzhou: rinuncia Bautista Agut, spazio a Luca Nardi

Per il tennista pesarese nuova opportunità in un main draw in Estremo Oriente

By Danilo Gori
1 Min Read
Luca Nardi in action during a men's singles match at the 2025 US Open on Sunday, Aug. 24, 2025 in Flushing, NY. (Ben Solomon/USTA)

Aggiornamenti in arrivo dal Lynk & Co. Hangzhou Open, dove dal 17 settembre si terrà una manifestazione ATP di calibro 250: non sarà della gara il veterano (37 anni) Roberto Bautista Agut. Il posto del tennista iberico sarà dunque occupato dal nostro Luca Nardi, già soprannominato “luckyper i lusinghieri risultati che sa ottenere quando entra da ripescato. In questo caso ovviamente non si tratta di rientro dopo una sconfitta nel tabellone minore, vedremo se avrà comunque un effetto benefico sul suo tennis; dietro di lui nella lista d’attesa figura l’americano Sebastian Korda.

Il torneo in questione giunge alla seconda edizione e lo scorso anno salutò la vittoria di Marin Cilic, che ruppe il suo personale digiuno di trofei che durava da tre anni (San Pietroburgo, ottobre 2021) divenendo inoltre il vincitore di un torneo ATP con il ranking più basso (dal 1990): al momento dell’inizio del torneo figurava alla posizione numero 777. Il torneo segnerà anche il ritorno alle competizioni da Wimbledon di Matteo Berrettini.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Cobolli: “Sogno di essere l’erede di Djokovic. Primo obiettivo? Le Finals di Davis”
Interviste
Sabalenka rivela: “Dipendevo troppo dalla mia psicologa”
Interviste
Murray: “Un ritorno da coach? In futuro probabilmente lo rifarei. Con Djokovic …”
Interviste
Darderi: “Top 30? Posso salire ancora. Ora ho cambiato mentalità”
Interviste