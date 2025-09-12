Coppa Davis, Gran Bretagna senza Draper contro la Polonia. Il capitano Smith: “Ha preso la decisione giusta”

La Gran Bretagna si appresta ad affrontare la Polonia, per lo spareggio del World Group 1 di Coppa Davis, senza la propria stella, Jack Draper. Il 23enne londinese salterà il resto della stagione a causa di una contusione ossea al braccio, che lo ha costretto a ritirarsi dagli US Open.

Il capitano Leon Smith ha affermato che il numero uno britannico aveva pianificato di giocare a Gdynia. “Voleva davvero venire qui, ed era quello il piano, quindi è un peccato che non sia con noi”, ha detto Smith interpellato da BBC Sport. “Ma soprattutto, mi dispiace per lui. Il momento che aveva costruito nella prima parte dell’anno era eccezionale e ha già affrontato diverse difficoltà in passato, ma ne uscirà. Penso che abbi preso la decisione giusta: fermarsi ora, risolvere questo problema e lavorare su altri aspetti. Sono sicuro che tornerà pronto per l’inizio della prossima stagione”.

Smith potrà comunque fare affidamento su Cameron Norrie e Jacob Fearnley, i quali affronteranno rispettivamente il diciannovenne Tomasz Berkieta, numero 545 del ranking, e Olaf Pieczkowski, attualmente al 484esimo posto.

Un bicipite strappato e una malattia avevano impedito a Norrie di giocare la Coppa Davis dal quarto di finale contro la Serbia nel 2023. Il trentenne ha già disputato 22 tornei quest’anno, ma afferma che le settimane di Coppa Davis sono una cosa a parte “È sempre una delle mie settimane preferite, giocare per il mio paese”, ha detto. “C’è un gruppo fantastico di ragazzi e ragazze – è proprio quello che voglio fare. È una settimana molto diversa rispetto a una qualsiasi settimana del tour”

Per quanto riguarda il doppio i britannici possono contare sulla coppia numero uno al mondo, Lloyd Glasspool e Julian Cash, che faranno il loro debutto nel doppio di sabato. Arthur Fery, 23 anni, è il quinto membro della squadra.

Certo, anche la Polonia non se la passa bene in termini di defezioni in quanto priva dei suoi due migliori giocatori di singolare. Il semifinalista di Wimbledon 2021, Hubert Hurkacz, ha problemi al ginocchio e Kamil Majchrzak si è ritirato dal suo match del terzo turno agli US Open per un infortunio al muscolo pettorale. Ma occhio a sottovalutarli, secondo Smith non sarà facile, “Non funziona quasi mai così. Se guardi al tennis come sport, penso che più del calcio, ragazzi classificati intorno al 400 o 500 giocano comunque a un buon livello. Noi partiamo come favoriti, ma bisogna avere molto rispetto per gli avversari – cosa che facciamo – e restare molto professionali – cosa che abbiamo fatto”.

L’obbiettivo per la Gran Bretagna è semplice: vincere per evitare lo spareggio. “Il nostro compito questo weekend è cercare di restare nel gruppo di vertice per tentare di vincere il prossimo anno. Ma è chiaro che servono altre conversazioni sul calendario, per cercare di coinvolgere anche quei giocatori che arrivano in fondo negli Slam. Quindi sento che c’è una forte voglia di rappresentare il proprio paese in Coppa Davis, ma c’è ancora del lavoro da fare sulla formula” – ha chiosato il capitano inglese.