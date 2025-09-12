Wawrinka, 40 anni e non sentirli: spettacolo e vittoria con tweener da applausi al Challenger di Rennes

A 40 anni compiuti lo scorso marzo, Stanislas Wawrinka continua a dimostrare che il talento non ha data di scadenza. Sul veloce indoor di Rennes, lo svizzero ha superato in due set il francese Dan Added, guadagnandosi così l’accesso ai quarti di finale del torneo Challenger transalpino.

Il punteggio – un 6-3 6-4 maturato in poco più di un’ora e mezza – racconta di un match solido, ma il vero magic moment è arrivato nel secondo set: un tweener incrociato da fondo campo che ha lasciato il pubblico di casa senza parole. Una giocata d’altri tempi, eseguita con naturalezza e tempismo, che ha strappato applausi scroscianti persino sugli spalti “ostili”, considerando che l’avversario dall’altra parte della rete era un beniamino locale.

Ex numero 3 del mondo e tre volte campione Slam (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 e US Open 2016) il caro vecchio Stan resta uno di quei nomi che mettono d’accordo quasi tutti gli appassionati dello sport più bello del mondo. La sua voglia di competere, del resto, è rimasta intatta e il torneo bretone potrebbe offrirgli una buona occasione per arrivare in fondo, anche se la concorrenza è agguerrita.

In attesa di sfidare nei quarti il tennista belga Michael Geerts, lo svizzero conferma che – pur non avendo più il passo dei giorni migliori – può ancora entusiasmare con giocate che solo i grandi hanno nel proprio repertorio. Inimitabile, Stan the Man.