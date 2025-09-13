WTA Seoul, il tabellone: Swiatek guida il seeding, Haddad Maia in difesa del titolo

Da lunedì 15 settembre parte il WTA 500 di Seoul. In Corea del Sud non mancano i nomi altisonanti presenti in tabellone.

A guidare la schiera delle teste di serie è Iga Swiatek che, dopo il bye del primo turno, affronterà la vincente tra Zhu e Cirstea. Ai quarti di finale è prevista la sfida tra la polacca e Emma Raducanu, ottava forza del torneo, attesa prima da due prove insidiose: Cristian all’esordio e con tutta probabilità Krejcikova al turno successivo. A completare il quadro delle favorite della parte alta ci sono Clara Tauson e Sofia Kenin, che affronta Laura Siegemund, in una delle partite più attese.

Spostando lo sguardo sulla seconda metà di tabellone, Ekaterina Alexandrova, seconda del seeding, si trova in rotta di collisione con Lois Boisson, al primo appuntamento con il nuovo coach Carlos Martinez. I quarti teorici per la russa sono con la detentrice del titolo Beatriz Haddad Maia. In agguato sono pronte Diana Shnaider e Daria Kasatkina, finalista del 2024.