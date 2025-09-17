ATP Hangzhou: Nardi dà forfait, Zeppieri supera le qualificazioni

Sono arrivati i primi verdetti dal Lynk & Co Hangzhou Open, ATP 250 cinese in programma dal 17 al 23 settembre. Nonostante i match del tabellone principale non siano ancora iniziati, un italiano si è già fatto notare. E un altro sappiamo che non si farà vedere. In quest’ultimo caso parliamo di Luca Nardi, numero 85 al mondo. Il 22enne pesarese aveva conquistato l’accesso al main draw a causa del ritiro di Roberto Bautista Agut.

Sarebbe dovuto scendere in campo alle ore 9 di mercoledì 17 settembre contro lo statunitense Aleksandar Kovacevic. Purtroppo, però, ha alzato bandiera bianca prima di mettere piede nel rettangolo da gioco. A sostituirlo ci penserà un qualificato o un lucky loser. Chi invece potrà difendere le sue chance nel tabellone principale sarà Giulio Zeppieri, entrato nelle qualificazioni grazie al ranking protetto e capace di superarle sconfiggendo due avversari di un certo calibro.

Il 23enne di Latina nel primo match è venuto a capo del canadese Liam Draxl, numero 119 al mondo, con il punteggio di 6-7(5) 6-1 6-3, sfoderando una prova monstre al servizio. Per il campione recente del Challenger di Shanghai 21 ace, 35 punti conquistati su 38 prime di servizio piazzate in campo e zero palle break offerte. Nessuna chance concessa in risposta anche nel secondo incontro disputato, contro il ceco Dalibor Svrcina, numero 99 ATP. Anche qui, una prova condotta magistralmente da parte del 169esimo giocatore in classifica, che ha chiuso per 6-1 6-4 la partita con l’82% di trasformazione con la prima di servizio. Ora c’è attesa di scoprire con chi si misurerà al primo turno nel tabellone principale.