Coppa Davis, Volandri: “Evitata la Spagna, ora un passo alla volta” [ESCLUSIVA VIDEO]

Il capitano azzurro non sottovaluta l'Austria: "In Davis può succedere di tutto, non esistono sfide facili: stiamo comunque parlando di una delle nazionali migliori del mondo"

By Jacopo Gadarco
2 Min Read

Il direttore Ubaldo Scanagatta, al termine del sorteggio del tabellone delle Finali di Coppa Davis, – in programma a Bologna dal 18 al 23 di novembre – ha intervistato il capitano della nazionale azzurra, Filippo Volandri.

L’ex giocatore livornese ha analizzato l’esito del sorteggio (gli azzurri se la vedranno con l’Austria nei quarti di finale e con la vincente di Francia-Belgio in semifinale), senza riuscire a nascondere un pizzico di sollievo per aver evitato la Spagna. Da Piazza Maggiore, in sintesi, sono arrivate ottime notizie, anche se ovviamente Volandri ha cercato di non sbilanciarsi: “Stiamo parlando in ogni caso di una Final Eight, dove si affrontano le squadre migliori del mondo”, ha dichiarato il capitano.

Che poi ha aggiunto: “Non dobbiamo sottovalutare la nazionale austriaca, in Davis può succedere di tutto, non esistono match semplici lo abbiamo visto nel corso dell’ultimo weekend. Gli Stati Uniti hanno perso in casa e non si sono qualificati, l’Australia è saltata, la Spagna ce l’ha fatta ma ha dovuto annullare un match point. Dobbiamo ragionare un passo per volta, dobbiamo studiare i nostri avversari e preparare bene la sfida con l’Austria, perchè conosciamo le qualità dei loro giocatori migliori. Sicuramente siamo riusciti a evitare lo spauracchio Alcaraz, perchè la Spagna – da non testa di serie – rappresentava una mina vagante: non avremmo mai voluto affrontarla ai quarti di finale”

