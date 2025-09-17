Coppa Davis, Volandri: “Evitata la Spagna, ora un passo alla volta” [ESCLUSIVA VIDEO]

Il direttore Ubaldo Scanagatta, al termine del sorteggio del tabellone delle Finali di Coppa Davis, – in programma a Bologna dal 18 al 23 di novembre – ha intervistato il capitano della nazionale azzurra, Filippo Volandri.

All'Italia di Coppa Davis non poteva andare meglio nel sorteggio.



Il commento di @ubiscanagatta.#DavisCup pic.twitter.com/hh7LaVxthH — Ubitennis (@Ubitennis) September 17, 2025

L’ex giocatore livornese ha analizzato l’esito del sorteggio (gli azzurri se la vedranno con l’Austria nei quarti di finale e con la vincente di Francia-Belgio in semifinale), senza riuscire a nascondere un pizzico di sollievo per aver evitato la Spagna. Da Piazza Maggiore, in sintesi, sono arrivate ottime notizie, anche se ovviamente Volandri ha cercato di non sbilanciarsi: “Stiamo parlando in ogni caso di una Final Eight, dove si affrontano le squadre migliori del mondo”, ha dichiarato il capitano.

Il tabellone completo:



🇮🇹 ITA (1) vs 🇦🇹 AUT

🇧🇪 BEL vs 🇨🇵 FRA (3)

🇨🇿 CZE (4) vs 🇪🇦 ESP

🇦🇷 ARG vs 🇩🇪 GER (2)#DavisCup pic.twitter.com/LZlIlY0aa8 — Ubitennis (@Ubitennis) September 17, 2025

Che poi ha aggiunto: “Non dobbiamo sottovalutare la nazionale austriaca, in Davis può succedere di tutto, non esistono match semplici lo abbiamo visto nel corso dell’ultimo weekend. Gli Stati Uniti hanno perso in casa e non si sono qualificati, l’Australia è saltata, la Spagna ce l’ha fatta ma ha dovuto annullare un match point. Dobbiamo ragionare un passo per volta, dobbiamo studiare i nostri avversari e preparare bene la sfida con l’Austria, perchè conosciamo le qualità dei loro giocatori migliori. Sicuramente siamo riusciti a evitare lo spauracchio Alcaraz, perchè la Spagna – da non testa di serie – rappresentava una mina vagante: non avremmo mai voluto affrontarla ai quarti di finale”