Federer incontra Alcaraz e Fonseca a San Francisco. Joao: “Mi stanno sudando le mani”

A pochi giorni dall’avvio della Laver Cup, che si terrà nella splendida città di San Francisco, Roger Federer è tornato a far innamorare i tifosi calpestando il rettangolo di gioco per qualche scambio, sfoggiando la sua classe senza tempo. Vedere la leggenda di Basilea all’opera è ormai rarissimo, dopo il ritiro avvenuto tre anni fa proprio durante la Laver Cup di Londra, dove all’interno della famigerata – e gremita – O2 Arena salutò il mondo del tennis, disputando un “ultimo ballo” in doppio con Rafael Nadal.

Bastano un paio di colpi per far aizzare il pubblico di San Francisco, accorso in massa per assistere a pochi metri a un’esibizione improvvisata di Roger. Nel contempo, anche uno dei suoi più grandi fan, Joao Fonseca, ha avuto l’occasione di incontrare Federer da vicino: “Mi stanno sudando le mani perché sto per incontrare Roger”, ha confessato il brasiliano qualche minuto prima del meeting con la leggenda. “Piacere di conoscerti. Congratulazioni per tutto. Grande carriera finora”, ha replicato il 20 volte Slam, che ha approfittato della permanenza in California per incontrare il fresco vincitore dello US Open 2025, Carlitos Alcaraz.

I due si sono incontrati sul green di San Francisco, e Roger ha scherzosamente commentato su Instagram: “Ottimo lavoro sul campo da golf. Spero che tu abbia messo in valigia le racchette da tennis“, attendendo il murciano all’evento della Laver Cup, che partirà il 19 settembre.

Durante lo scontro tra “Team Europe” e “Team World”, ci sarà anche spazio per lo show, e in live, il famoso Podcast “Served With Andy Roddick” avrà come ospite proprio Roger Federer. L’attesa sta per finire e anche quest’anno, seppur non più con la racchetta, lo svizzero sarà ancora protagonista nella sua Laver Cup.