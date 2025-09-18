Laver Cup, il programma del Day 1: Fonseca battezza l’esordio di Cobolli. Alcaraz in doppio

Anche per questa edizione si apre il sipario sulla Laver Cup, con scenario il Chase Center di San Francisco. Tante le novità introdotte dagli organizzatori, tra cui spicca l’avvicendamento sulle due panchine. Yannick Noah ha sostituito Bjorn Borg alla guida del Team Europa, mentre Andre Agassi guida il Team Mondo dopo John McEnroe. Ecco le scelte dei due capitani per il 19 settembre, il Day 1, che, come di consueto, regala un solo punto a vittoria.

I top player riposano in attesa dei match dal valore crescente. Almeno in singolare. Ad aprire il programma alle ore 22 italiane saranno Casper Ruud e Reilly Opelka; il norvegese non ha mai perso contro il suo avversario e cercherà di non iniziare proprio con questo match, per lanciare il Team Europa verso la sua quinta Laver Cup. A seguire toccherà a Jakub Mensik e Alex Michelsen, in una partita tra due dei giovani emergenti più interessanti.

La sessione serale, infine, prevede il terzo singolare e l’incontro di doppio. Flavio Cobolli, che ha promesso di farsi biondo come Alcaraz se la sua squadra dovesse trionfare – quale squadra lo potete scoprire qui – farà il suo esordio nella competizione-esibizione, dopo la convocazione come riserva dello scorso anno. A sfidarlo sarà la stellina brasiliana Joao Fonseca. In chiusura l’inedita coppia Carlos Alcaraz e Jakub Mensik incroceranno la racchetta con un duo tutto statunitense, ovvero Taylor Fritz e Alex Michelsen. Tutte le partite della Laver Cup sono visibili in esclusiva su Eurosport.