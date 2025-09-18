Six King Slam: Tstsipas prenderà il posto di Draper

Ci sono novità in vista per la seconda edizione del Six King Slam, che si giocherà dal 15 al 18 ottobre in Arabia. Dopo la comunicazione ufficiale dei 6 partecipanti, la line-up dello speciale evento subirà una modifica a causa dell’infortunio rimediato nel corso della stagione da Jack Draper, che ha già alzato bandiera bianca fissando il suo rientro a inizio 2026.

Dunque, dato il forfait del mancino di Sutton, sarà Stefanos Tsitsipas a prendere il posto dell’inglese. Il greco, scivolato alla 27esima posizione del ranking, sarà presente alla seconda edizione del Six King Slam, e chissà se l’atmosfera leggera dell’evento arabo potrà restituirci sprazzi del vero Tsitsipas, che si unisce a Sinner, Alcaraz, Djokovic, Zverev e Fritz.