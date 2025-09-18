ATP

Six King Slam: Tstsipas prenderà il posto di Draper

L'inglese, ai box per infortunio, verrà rimpiazzando dall'ex numero 3 del mondo per l'evento in Arabia

By Pietro Sanò
1 Min Read
Stefanos Tsitsipas - Montecarlo 2025 (foto X @atptour)

Ci sono novità in vista per la seconda edizione del Six King Slam, che si giocherà dal 15 al 18 ottobre in Arabia. Dopo la comunicazione ufficiale dei 6 partecipanti, la line-up dello speciale evento subirà una modifica a causa dell’infortunio rimediato nel corso della stagione da Jack Draper, che ha già alzato bandiera bianca fissando il suo rientro a inizio 2026.

Dunque, dato il forfait del mancino di Sutton, sarà Stefanos Tsitsipas a prendere il posto dell’inglese. Il greco, scivolato alla 27esima posizione del ranking, sarà presente alla seconda edizione del Six King Slam, e chissà se l’atmosfera leggera dell’evento arabo potrà restituirci sprazzi del vero Tsitsipas, che si unisce a Sinner, Alcaraz, Djokovic, Zverev e Fritz.

