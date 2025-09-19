BJK Cup, Cocciaretto: “Molti errori, devo imparare a giocare queste partite”

Il primo match della semifinale di Billie Jean King Cup tra Italia e Ucraina non ha sorriso alle azzurre. Elisabetta Cocciaretto, schierata dalla Capitala Garbina per il primo singolare, si è arresa in due set all’avversaria Kostyuk, mettendo il destino della Nazionale nelle mani di Jasmine Paolini.

D. Elisabetta, puoi dirci cosa ne pensi della partita di oggi?

Elisabetta Cocciaretto: “È stata sicuramente una partita difficile. Lei sta giocando davvero bene. Io ho commesso molti errori. Ma comunque devo guardare al lato positivo. Anche giocare queste partite è incredibile. Un’altra partita, qualcosa da imparare, da capire e da migliorare“.

D. Puoi dirci com’è stata la tua partenza? Lei è partita alla grande. Come hai cercato di adattarti al suo gioco?

Elisabetta Cocciaretto: “Nel primo game ho fatto il punto per portarmi sull’1-0, poi ho commesso un errore grave.

Comunque, penso che dopo quel game lei abbia acquisito molta fiducia. Io ero un po’ nervosa. Ho cercato di restare lì. Penso di aver giocato peggio nel primo set che nel secondo. Comunque, devo imparare ad adattarmi in quel momento, a giocare queste partite perché non è mai facile giocare contro una giocatrice forte come lei“.

D. Hai menzionato il secondo set. Era chiaro che c’erano molti game combattuti. Pensi che sia stata questa la differenza in quel set in particolare?

Elisabetta Cocciaretto: “Sì, penso che ci siano stati molti game difficili. Non ho sfruttato le occasioni nell’ultimo game o nel game del 2 pari. Voglio dire, ho bisogno di giocare più partite a questo livello. Devo migliorare. Devo imparare a giocare in quel momento della partita“.