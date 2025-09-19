Coppa Davis, il programma delle Finali: Italia-Austria il 19 novembre, possibile semifinale di venerdì

Tra il 18 e il 23 novembre Bologna ospita la Final Eight di Coppa Davis. Il sorteggio ha sorriso all’Italia, che ai quarti di finale sfiderà l’Austria, mai giunta così avanti dal cambio di format.

Gli organizzatori hanno ora diramato il programma. Ad aprire la fase finale saranno Francia e Belgio nella giornata di martedì 18 novembre alle ore 16. La Francia parte con il favore dei pronostici, ma i belgi hanno già punito l’Australia a Sydney.

A 24 ore di distanza l’Italia inizierà la sua scalata verso la difesa del titolo. L’avversaria è la meno temibile delle qualificate, ovvero l’Austria, ma l’attenzione non è mai troppa.

Le squadre che usciranno vincitrici si incroceranno nella semifinale di venerdì 21, programmata alle ore 16.

Per giovedì 20 novembre sono in programma due incontri di quarti di finale. Alle ore 10 la Spagna fronteggerà la Repubblica Ceca, giustiziera degli USA nei Qualifiers. Mettendo da parte il campanilismo, si tratta senz’altro del tie più atteso, soprattutto se Carlos Alcaraz dovesse rispondere alla convocazione, tra due delle compagini meglio attrezzate tra le otto finaliste.

Nel pomeriggio, non prima delle 17, Argentina e Germania cercheranno di staccare il pass per la semifinale di sabato 22 novembre alle 12.

L’appuntamento con la finale è fissato per domenica 23 novembre a partire dalle 15.