Iniezione epidurale per Tsitsipas, smentite le notizie sulla chirurgia

Soltanto pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale della partecipazione di Stefanos Tsitsipas al Six Kings Slam, da Atene, sono giunte notizie su un presunto intervento chirurgico alla schiena subito dal greco nella giornata di giovedì 18 settembre. Secondo quanto riportato da Tennis24, l’ex numero 3 del mondo sarebbe stato operato presso il Metropolitan Hospital di Atene, per effettuare la rimozione di un’ernia che gli causava forti dolori durante le partite e gli allenamenti. Così, la news proveniente dalla Grecia si è estesa a macchia d’olio su tutto il web, specialmente sui social, dove Tsitsipas non si è affatto espresso in merito. E gli ultimi post pubblicati riguardano soltanto la sua partecipazione al redditizio evento arabo.

⚠️ Selon @VGeorgatou, Stefanos Tsitsipas n’a PAS subi d’opération mais bien une injection épidurale pour un nerf bloqué.



Cette méthode lui permet un retour plus rapide : il devrait disputer le Six Kings Slam (15-18 oct), mais sa présence à Shanghai (1-12 oct) reste incertaine.

È stata la giornalista Vicky Georgatou a smentire il tutto. Contattata da Ubitennis, ha riferito: “Non è vero, nessuna chirurgia. Solo un’iniezione due giorni fa. Lo stesso sito greco ha pubblicato una nota del legale di Tsitsipas che dice che non c’è stata alcuna operazione”. Il tennista greco avrebbe dunque subito un’iniezione epidurale per un nervo compresso, così da velocizzare i tempi di recupero, permettendogli di prender parte – senza impedimenti – all’appuntamento del Six Kings Slam previsto per il 15 ottobre. Resta ancora in forte dubbio la sua presenza per il Masters 1000 di Shanghai.