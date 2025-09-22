Murray: “Alcaraz è un golfista mediocre, ma il suo tennis mi ricorda Ronaldinho”

È risaputo che Carlos Alcaraz, oltre al tennis, ama tanto sia il calcio che il golf. Se per quanto riguarda il primo si diletta più da tifoso (del Real Madrid) che altro, sui campi da golf si è cimentato spesso in prima persona. Stando a quanto racconta Andy Murray in un’intervista rilasciata al ‘The Times’, lo spagnolo non sembra brillare da golfista: “Purtroppo è molto mediocre, ma il suo tennis mi ricorda il mio calciatore preferito di quando ero ragazzo, Ronaldinho“.

L’ex numero uno al mondo spiega così il paragone con il calciatore brasiliano ormai ritiratosi nel 2018: “Hanno tutta questa abilità e talento, ovviamente vogliono vincere, ma giocano con il sorriso. Se arriva il momento di fare qualcosa di spettacolare lo fanno e credo che questo sia ciò che li rende così coinvolgenti, perché non sai mai cosa accadrà dopo”. Poi torna Carlos Alcaraz: “È per questo che mi piace particolarmente guardarlo“.

Tornando sul golf ma parlando di sé stesso, Murray ha detto: “Credo che abbia riempito un po’ un vuoto. È qualcosa su cui esercitarsi e migliorare, e ci sono tanti aspetti diversi del gioco su cui lavorare. Non lo trovo affatto noioso. Se riuscissi a migliorare abbastanza, penso che sarebbe divertente da fare. Più gioco, meno mi diverto a farlo solo in maniera sociale. Non so se sarò in grado di partecipare, ma voglio provare a giocare in qualche altro torneo“.