ATP Shanghai: wild card per Stan Wawrinka

Stan Wawrinka (40 anni, attuale numero 129 del ranking mondiale) parteciperà al Rolex Shanghai Masters – in programma dall’1 al 12 ottobre – grazie ad una wild card: il tre volte campione slam, reduce da una serie di risultati positivi a livello Challenger (semifinale a Cancun, finale a Rennes e semifinale a Saint-Tropez), ha annunciato l’invito con un video nel corso del quale ha ringraziato gli organizzatori per l’opportunità.

“Sono felice di annunciare che anche quest’anno tornerò a giocare in Cina grazie ad una wild card: volevo ringraziare il torneo per l’opportunità, ci vediamo in campo” ha dichiarato Stan, che sul cemento rapido di Shanghai ha raggiunto in due occasioni i quarti di finale, nel 2015 e nel 2013, battuto, in entrambi i casi, da Rafa Nadal.

Lo scorso anno Wawrinka eliminò al primo turno il francese Mpetshi Perricard e venne poi eliminato da Flavio Cobolli.