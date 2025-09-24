ATP

ATP Shanghai: wild card per Stan Wawrinka

Il 40enne svizzero, attuale numero 129 del ranking mondiale, sarà al via del Masters 1000 di Shanghai, in programma dall'1 al 12 ottobre

Stan Wawrinka (40 anni, attuale numero 129 del ranking mondiale) parteciperà al Rolex Shanghai Masters – in programma dall’1 al 12 ottobre – grazie ad una wild card: il tre volte campione slam, reduce da una serie di risultati positivi a livello Challenger (semifinale a Cancun, finale a Rennes e semifinale a Saint-Tropez), ha annunciato l’invito con un video nel corso del quale ha ringraziato gli organizzatori per l’opportunità.

“Sono felice di annunciare che anche quest’anno tornerò a giocare in Cina grazie ad una wild card: volevo ringraziare il torneo per l’opportunità, ci vediamo in campo” ha dichiarato Stan, che sul cemento rapido di Shanghai ha raggiunto in due occasioni i quarti di finale, nel 2015 e nel 2013, battuto, in entrambi i casi, da Rafa Nadal.

Lo scorso anno Wawrinka eliminò al primo turno il francese Mpetshi Perricard e venne poi eliminato da Flavio Cobolli.

