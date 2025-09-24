Italiani in campo giovedì 25: Sinner, Darderi e Musetti (in doppio). A che ora e dove vederli

Continua senza sosta lo swing asiatico. Nella notte, il primo azzurro a scendere in campo sarà (a Tokyo) Luciano Darderi, che al primo turno troverà una wildcard di casa, ovvero Yoshihito Nishioka. È il primo incontro tra i due tennisti che avranno la possibilità di incontrare la testa di serie numero 6 del torneo, Ugo Humbert, che partirà da favorito nella sfida con Brooksby. Il match inizierà alle ore 04:00 italiane, le 11 locali.

Ovviamente c’è grande attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner. La sconfitta in finale allo US Open contro Carlos Alcaraz fa ancora male, ma il numero 1 al mondo sarà in Giappone per disputare il torneo di Tokyo (esordio contro Baez verso le 11 italiane). Tabellone diverso, ma obiettivi simili: arrivare entrambi fino in fondo alle competizioni e provare a vincere. Il primo avversario per l’altoatesino è Marin CIlic, 36enne croato campione dello US Open 2014, reduce da tre sconfitte consecutive, serie iniziata proprio dagli ottavi di finale di Wimbledon contro Flavio Cobolli. L’unico precedente tra i due risale al 2021, in un incontro di Coppa Davis dove Sinner rimontò lo svantaggio, vincendo 3-6 7-6(4) 6-3. La partita avrà inizio non prima delle 13:00 italiane, le 19 a Pechino.

Sempre a Pechino inizia l’avventura anche di Lorenzo Musetti, occupato nel doppio con Alexander Bublik. La coppia formata dal tenista azzurro e quello kazako – che curiosamente potrebbero affrontarsi al secondo turno in singolare – sfiderà all’esordio in doppio il duo francese Doumbia-Reboul. Il match sarà visibile a partire dalle ore 09:30 italiane circa sul campo numero 5.

Italiani in campo giovedì 25 settembre

[WC] Y. Nishioka vs L. Darderi, ore 04:00, Coliseum

[1] J. Sinner vs M. Cilic, ore 13:00, Diamond Court