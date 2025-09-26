UTS London, Draper ritorna in campo a sorpresa: “Non vedo l’ora”

Era inizio settembre quando Jack Draper ha dovuto annunciare di fatto il suo rientro sui campi non prima dell’inizio del 2026: “L’infortunio al braccio è qualcosa che mi costringe a dovermi riposare fino alla fine del 2025“.

Draper torna in campo prima del previsto?

Eppure il sito ufficiale delle UTS London Grand Final, in programma dal 5 al 7 dicembre alla Copper Box Arena, ha riportato dichiarazioni del britannico che ha ricevuto una wild card per il torneo di fine stagione. “Ho ricordi fantastici della vittoria alle UTS davanti al mio pubblico un paio di anni fa. Credo che il formato si adatti davvero al mio gioco ed è molto divertente da giocare. Non vedo l’ora di tornare in campo e competere“.

Insomma, un ritorno ben più accelerato di quanto si pensasse. L’ultima incontro di Draper è datato 25 agosto 2025 allo US Open contro Federico Agustin Gomez, vinto 6-4 7-5 6-7(7) 6-2 prima di ritirarsi prima del match contro Zizou Bergs. Ad oggi, come si legge sempre sul sito ufficiale, solo due giocatori si sono qualificati per Londra vincendo eventi UTS ovvero Casper Ruud e Tomas Machac. L’altro posto verrà assegnato tramite qualificazione diretta al vincitore del torneo di Hong Kong più tre giocatori che accederanno in virtù del ranking UTS, oltre ad un’altra wild card.