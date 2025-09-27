ATP Pechino, le scuse di Musetti al pubblico: “È successo in un momento di stress. Sono dispiaciuto”

Nel corso del match di primo turno tra Lorenzo Musetti e Giovanni Mpetshi Perricard, il tennista azzurro – in un momento di tensione nel tiebreak del secondo set – si è lamentato di esser stato disturbato durante il punto a causa di alcuni ripetuti colpi di tosse da parte del pubblico, esternando alcune frasi poco carine rivolte agli spalti. A freddo, però, il numero 9 del mondo si è reso conto dell’errore, scusandosi apertamente con un post sui social.

“Cari fan cinesi, vorrei scusarmi sinceramente per ciò che ho detto ieri durante la partita, in un momento di frustrazione. Le mie parole erano rivolte solo ad alcune persone tra il pubblico che tossivano ripetutamente disturbando il gioco. Non erano in alcun modo rivolte al popolo cinese. È successo in un momento di stress e tensione durante il secondo tie-break, ma ciò non giustifica affatto il mio comportamento. Mi rendo conto che il modo in cui mi sono espresso è stato sbagliato e inappropriato e che ha ferito i sentimenti di molti fan cinesi. Me ne rammarico profondamente e provo un grande senso di rimorso. Ho sempre ammirato il popolo cinese e apprezzo sinceramente giocare nel vostro Paese. Torno a giocare in Cina dal 2018 e mi sento sempre molto ben accolto qui. Sono grato per l’incredibile sostegno che ricevo costantemente e per i tanti tifosi che ho in Cina. Ancora una volta, sono sinceramente dispiaciuto. Vi rispetto profondamente, mi sento a casa qui e apprezzo il calore e la gentilezza che ho sempre ricevuto da voi. Con rispetto e gratitudine, Lorenzo”.

Il carrarino ritornerà in campo alle 7:00 di domenica 28 settembre, anche se dalla capitale cinese non giungono incoraggianti notizie circa la sua condizione fisica, a seguito del fastidio alla coscia accusato durante l’incontro col francese. Per il suddetto motivo, Musetti ha saltato l’allenamento previsto nel suo “giorno di riposo”.