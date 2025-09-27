ATP Tokyo: Alcaraz supera Bergs e vola ai quarti. Avanti anche Rune e Nakashima

Completato il quadro degli ottavi di finale all’ATP 500 di Tokyo, con tre successi netti in due set per Holger Rune, Brandon Nakashima e Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse spagnolo è riuscito a superare sia l’opposizione di Zizou Bergs che le incertezze legate alla sua caviglia sinistra, guadagnandosi un posto nei quarti di finale dell’ATP 500 di Tokyo. Dopo l’allarme lanciato nel match contro Baez, l’iberico si è presentato regolarmente sul cemento dell’Ariake Colosseum, rassicurato da un riscaldamento svolto senza fastidi evidenti. Sensazioni positive che hanno convinto il numero 1 del mondo a scendere in campo, accantonando ogni ipotesi di ritiro precauzionale.

Vittoria senza grosse complicazioni anche per il danese (6-4 6-2 ai danni di Quinn), mentre Nakashima conferma il suo ottimo stato di forma superando Fucsovics con il punteggio di 7-5 6-3. Ai quarti ci saranno due sfide decisamente interessanti: Rune‑Brooksby (con quest’ultimo che ha superato Darderi in due set) e Alcaraz‑Nakashima.

Alcaraz, altra prova solida: battuto anche Bergs. Ai quarti trova Nakashima

[1] C. Alcaraz b. Z. Bergs 6-4 6-3

Dopo il buon esordio contro Sebastian Baez, lo spagnolo conferma il suo momento positivo anche contro il belga, in una partita ben gestita sul piano tattico ed eseguita con notevole autorità. Alcaraz ha servito con efficacia (oltre il 70% di prime in campo), ha concesso solo una palla break e ha dominato gli scambi più prolungati, alternando accelerazioni e variazioni con la solita personalità.

Per il murciano si tratta della 64ª vittoria stagionale (con un record di 64-7 in questa stagione), con uno straordinario 49-3 da aprile in poi, segno di una continuità impressionante.

E a livello statistico, un altro traguardo: 53 quarti di finale raggiunti nel tour a soli 22 anni, ben 13 solo nel 2025. Insomma, numeri da predestinato.

Adesso lo attende il confronto con Brandon Nakashima, già battuto due volte in carriera (1-0 i precedenti per Alcaraz). Un match che, classifica alla mano, sembra a senso unico, ma l’americano arriva da un buon torneo e cercherà di mettere pressione sin dai primi game.

Rune regola Quinn: ora l’ostacolo Brooksby

[3] H. Rune b. E. Quinn 6-4 6-2

Tutto facile per Holger Rune, che liquida Ethan Quinn con un comodo 6-4 6-2, controllando senza mai dover alzare troppo i giri del motore. Il danese ha servito bene, con percentuali solide, e ha fatto la differenza in risposta, mettendo pressione sul giovane americano fin dai primi game.

Rune approda così ai quarti, dove se la vedrà con Jenson Brooksby, in un match che promette scambi intensi e grande varietà tattica.

Nakashima solido, Fucsovics non passa

B. Nakashima b. M. Fucsovic 7-5 6-3

Seconda vittoria convincente a Tokyo per Brandon Nakashima, che supera Marton Fucsovics con un doppio 7-5 6-3. L’americano ha saputo alzare il livello nei momenti decisivi: break sul 6‑5 nel primo set e gestione lucida nel secondo, con pochi errori e una chiara superiorità da fondo.

Il 22enne californiano — in un buon momento di forma — raggiunge così i quarti, dove affronterà un avversario di tutt’altro livello: Carlos Alcaraz.