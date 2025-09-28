ATP Tokyo, il programma di lunedì 29 settembre: alle 9 Fritz-Brooksby, alle 11 Alcaraz-Ruud

All’Ariake Coliseum di Tokyo, teatro dei Giochi Olimpici del 2020, il Kinoshita Group Japan Tennis Open Championships è arrivato alle ultime due giornate. Alle ore 16 locali (le 9 in Italia) scenderanno in campo per la prima semifinale tutta a stelle e strisce Taylor Fritz e Jenson Brooksby. Non prima delle 18, invece, la seconda semifinale vedrà opposti Casper Ruud e la testa di serie n. 1 del torneo Carlos Alcaraz.

Qui sotto il programma completo in orario locale di Tokyo (7 ore avanti rispetto all’Italia):