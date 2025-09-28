Dai titoli Slam alla maternità: Muguruza annuncia la gravidanza sui social

Garbine Muguruza diventerà madre. L’ex campionessa spagnola ha annunciato la propria gravidanza attraverso un post su Instagram, dove appare sorridente accanto al marito Arthur Borges. A corredo delle immagini, la semplice didascalia “Famiglia” ha confermato l’inizio di un nuovo capitolo lontano dai campi da tennis. Tra i numerosi commenti di auguri, spiccano anche quelli di alcune ex colleghe del circuito WTA, come Caroline Garcia e Aryna Sabalenka, che si sono congratulate con lei per la lieta notizia.

Dopo aver ufficializzato il ritiro dall’attività agonistica nell’aprile del 2024, Muguruza — vincitrice del Roland Garros nel 2016 e di Wimbledon nel 2017 — si è sposata ad ottobre dello stesso anno nelle Isole Canarie. Adesso, a distanza di mesi, l’ex atleta spagnola si prepara ad affrontare una nuova esperienza, questa volta nel ruolo di madre, lasciandosi alle spalle la carriera tennistica per dedicarsi alla vita familiare.

Muguruza, del resto, aveva già manifestato, durante l’ultimo periodo lontano dal circuito, la volontà di prendersi del tempo per sé e per le persone care. Dopo oltre dieci anni tra i protagonisti del tennis mondiale, con due Slam e la vetta del ranking WTA raggiunta nel settembre del 2017, la spagnola ha scelto di voltare pagina. Un percorso diverso, ma non meno significativo, per una delle giocatrici più talentuose e complete della sua generazione.