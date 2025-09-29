Stagione finita per Hurkacz: “La miglior decisione è ricominciare la prossima stagione”

11 giugno 2025. Sono passati più di tre mesi dall’ultimo match disputato e la sua mancanza inizia a farsi sentire nel circuito, ma in questi casi la prudenza non è mai troppa e le ricadute sono dietro l’angolo. Hubert Hurkacz lo ha sperimentato sulla propria pelle e questa volta ha optato per una decisione precauzionale: non forzare i tempi e ritornare a pieno regime per il prossimo anno. Se la sorella minore Nika è agli albori della sua carriera tra i professionisti, l’ex semifinalista di Wimbledon ha preferito mettere in pausa la propria per provare a ripartire con l’avvento del 2026.

I problemi al ginocchio avevano costretto il polacco a sottoporsi ad un intervento di artroscopia negandogli, di fatto, la partecipazione agli amati Champonships. Da lì la riabilitazione e ora la scelta di dichiarare ufficialmente conclusa la stagione tennistica. Il nativo di Breslavia ha voluto affidare le sue parole a Instagram per aggiornare i fan circa le condizioni:

“Miei cari, voglio ringraziarvi per tutti i messaggi, il supporto e le parole gentili che ricevo. E’ estremamente importante e mi infonde molta energia. Mi sento bene, tutto sta andando come dovrebbe e sembra essere davvero positivo. Ogni giorno lavoro con il mio team in palestra, sul campo e con il fisioterapista. Allo stesso tempo, sono consapevole che per tornare e competere al massimo livello, ho bisogno di essere pronto al 110%. Ecco perchè la miglior decisione è ricominciare nella prossima stagione, pronto a combattere. Grazie per essere con me e ci vediamo presto ai tornei !”

Tra le reazioni al post campeggia quella di Nicolas Massu, ex medaglia d’oro olimpica e numero 9 al mondo nel 2004, entrato a far parte dello staff del polacco a fine 2024 che commenta con un deciso : “Vamos Hubi”. Il classe 1997 chiude il 2025 con 37 partite all’attivo divise in 21 vittorie e 16 sconfitte: ultimo successo quello con Roberto Bautista Agut sull’erba di ‘s-Hertogenbosch nel turno inaugurale del torneo olandese.