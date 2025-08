Nika Hurkacz, sorella di Hubert, ha vinto il suo primo match pro

Nella famiglia Hurkacz il tennis è pane quotidiano. Hubert, ex n. 6 al mondo, semifinalista a Wimbledon 2021 e campione nei 1000 di Miami 2021 e Shanghai 2023, è al momento fermo ai box. A inizio luglio si è operato al ginocchio. Salterà quindi tutto lo swing americano, ma quando deciderà di tornare ha detto di volerlo fare col botto. Nel frattempo, a prendere in mano le redini tennistiche della famiglia Hurkacz è la sorella Nika di 18 anni, che all’ITF W15 di Bielsko Biala è riuscita a ottenere la sua prima vittoria in un tabellone principale di un evento internazionale.

Dopo aver superato per la prima volta le qualificazioni, lasciando per strada complessivamente cinque giochi in due match (tra l’altro due derby), la teenager polacca si è trovata dinanzi la slovacca Tamara Sramkova, n. 1273 al mondo. Perso il primo set 6-4, la sorella di ‘Hubi’ ha subito capovolto il match e con il punteggio di 4-6 6-1 6-1 è venuta a prendersi il suo primo successo nel main draw di un torneo ITF. Adesso, nell’evento polacco sul rosso, Nika se la vedrà con la quinta testa di serie Merel Hoedt, tennista olandese n. 728 WTA.

Questo successo non è stato immediato. La conterranea di Iga Swiatek aveva disputato, a partire dal luglio 2024, altri sei tornei ITF nel suo paese. Ma, come detto, non era mai riuscita a passare indenne il tabellone cadetto. A Bielsko Biala ha però finalmente tagliato questo traguardo, vincendo addirittura un match nel main draw. E, considerata la pasta di cui è fatta la famiglia Hurkacz, è molto probabile che non sarà l’unico.