ATP Shanghai, il programma di giovedì 2 ottobre: Arnaldi unico azzurro. Esordirà al mattino con Sakamoto

Non sarà il programma più elettrizzante del mondo, quello del “Day 2” a Shanghai, dato che nessuna testa di serie scenderà in campo nella giornata di giovedì 2 ottobre. Saranno comunque numerosi i match da tener d’occhio, in virtù del fatto che tra gli incontri di primo turno si celano i nomi dei prossimi avversari dei big nel masters 1000 cinese.

Il programma sul campo centrale sarà inaugurato da Yibing Wu e Dalibor Svrcina, che daranno il via alla seconda giornata di Shanghai alle 6:30 italiane (12:30 locali). Una sfida che interesserà soprattutto Daniil Medvedev – ritiratosi per crampi in semifinale a Pechino – il quale dovrà affrontare al secondo turno proprio il vincitore del suddetto incontro. Sullo “Stadium Court” della megalopoli cinese, seguiranno i match “Opelka-Bonzi”, “Kovacevic-Shang” e “Bu-Cerundolo Jr.”

Sullo “Show court 3”, alle 6:30 del mattino (ora italiana), Van de Zandschulp e Borges si contenderanno un posto al secondo turno per sfidare Stefanos Tsitsipas, che non sta esattamente attraversando il periodo più florido della sua carriera. Sul medesimo campo si sfideranno anche “Cazaux-Martinez”, “Mcdonald-Halys”, e dulcis in fundo, l’unico azzurro previsto in programma nella giornata di giovedì, Matteo Arnaldi. Il sanremese esordirà contro l’ex numero uno del mondo junior, il giapponese Rei Sakamoto, proveniente dal tabellone cadetto. Il loro è il quarto match in programma sullo “Show court 3”, dunque la sfida potrebbe incominciare alle 10:00 italiane circa.

Il programma completo: