ATP Shanghai, tabellone doppio: esordio ostico per Bolelli/Vavassori, ci sono anche Bublik/Shelton

Se da una parte il tabellone di singolare ha già emesso i primi verdetti, dall’altra il tabellone di doppio è stato sorteggiato da poco. Si parla chiaramente del Rolex Shanghai Masters, penultimo 1000 stagionale in programma dall’1 al 12 ottobre. La parte alta vede tra le coppie favorite i primi del seeding Marcelo Arevalo e Mate Pavic, che avranno come rivali più pericolosi dal loro lato del tabellone le quarte teste di serie, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

I due azzurri arrivano da un primo impegno nello swing asiatico piuttosto deludente, dato che sono stati eliminati in due set all’esordio del China Open – torneo che avevano vinto nel 2024 – da Benjamin Bonzi e Tallon Griekspoor. Al primo turno sfideranno Peers/Zielinski, contro cui dovranno stare molto attenti. Nella parte bassa, invece, troviamo i secondi favoriti Harri Heliovaara e Henri Patten e le terze teste di serie Kevin Krawietz e Tim Puetz. Se il 10 ottobre il pubblico cinese potrà assistere a un doppio di esibizione che vedrà protagonista Roger Federer, anche il torneo ufficiale a coppie non sarà da meno per quanto riguarda lo spettacolo e i nomi scoppiettanti.

Sascha Bublik e Ben Shelton, Corentin Moutet e Alexandre Muller, Felix Auger-Aliassime e Robin Haase, Alex de Minaur e Rinky Hijikata, Francisco Cerundolo e Luciano Darderi (queste ultime due coppie si sfideranno). Ma anche i recentissimi finalisti dell’ATP 500 di Pechino, Andrey Rublev e Karen Khachanov. Insomma, ci sarà da divertirsi.